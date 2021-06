EDUCACIÓN. Se recibió el primer profesor en Ciencias de la Educación de la etnia Qom

Juan Davichi un joven que desde el a帽o 2016 hac铆a 10 kil贸metros todos los d铆as desde el barrio Namqom hasta el instituto de Formaci贸n Docente “F茅lix Atilio Cabrera”, ayer rindi贸 la 煤ltima materia que lo convirti贸 en profesor en Ciencias de la Educaci贸n. En contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Davich铆 dijo 鈥渟oy egresado del profesorado en Ciencias de la Educaci贸n. Soy el primero de mi etnia de Formosa鈥.

Y a帽adi贸 鈥渟oy el primero con este t铆tulo de mi pueblo. Me ha costado llegar hasta ac谩鈥.

鈥淪i bien yo soy de la primera promoci贸n que se lanz贸 en el a帽o 2016, muchas personas fueron part铆cipes de esta construcci贸n. Una de las personas que me ha ayudado es Andrea, una locutora, ella me brind贸 las herramientas鈥, se帽al贸.

鈥淎 m铆 me ha costado mucho por varios motivos, uno de ellos la posibilidad de conseguir materiales, o bien lo que hace a la conectividad que hoy en d铆a est谩n necesario. El costo econ贸mico fue alto porque no cont谩bamos con dinero para sacar fotocopias, la computadora que me brind贸 el Gobierno fue fundamental para que yo pueda llegar a mi meta. Adem谩s, hubo un esfuerzo personal porque muchos docentes me han ayudado鈥, manifest贸.

鈥淒esde muy chico trabaj茅 en la construcci贸n hasta que lleg贸 un momento en que dije que ten铆a que hacer otra cosa con mi vida y reflotar el valor que me dej贸 mi mam谩. Al dar mi 煤ltimo examen ayer en la noche salud茅 a mi mam谩 por la fuerza que ella siempre me dio. No me fue nada f谩cil porque con fr铆o lluvias ten铆amos que ir hasta el instituto de Formaci贸n Docente. Yo vivo en el barrio Namqom, hay una distancia de unos 10 kil贸metros y yo lo hacia todos los d铆as鈥, cerr贸.