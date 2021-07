Educación: Misiones mantendrá la modalidad de promoción

Si bien el Consejo Federal de Educaci贸n aval贸 por unanimidad la propuesta de fijar un piso m铆nimo de 70% de contenidos aprobados para promocionar de grado o a帽o, en Misiones no habr谩 modificaciones en el r茅gimen acad茅mico.

Lo confirm贸 el ministro de Educaci贸n, Miguel Sedoff, en di谩logo exclusivo con El Territorio. “No va a haber cambios porque estamos trabajando de manera normal, eso es para jurisdicciones que hayan tenido inconvenientes con la presencialidad y la virtualidad, lo que no ocurri贸 en Misiones”, asegur贸 y en esa l铆nea explic贸 que “vamos a continuar sin cambios tanto en el r茅gimen acad茅mico de promoci贸n de este a帽o como en calendario escolar”.

“Nosotros trabajamos muy bien, lo seguimos haciendo y con eso cerramos una muy buena primera parte del a帽o. Confiamos en continuar con esta din谩mica que nos permite generar herramientas para una mayor normalidad posible”, acot贸.

Sedoff agreg贸 adem谩s que este a帽o -al igual que el a帽o pasado- no habr谩 promoci贸n autom谩tica de saberes. “Las escuelas est谩n trabajando practicamente de manera normal, en algunos casos con presencialidad alternada pero en la din谩mica del d铆a a d铆a creemos que es posible cerrar el a帽o lo m谩s cercano a la normalidad, por eso creemos que este tipo de soluciones extraordinarias, en nuestro caso, no ser铆an necesarias”.

Sobre la posibilidad de que las clases sean cien por ciento presenciales desde agosto hasta diciembre, el ministro habl贸 de “una limitaci贸n objetiva que es el distanciamiento de metro y medio que tiene que existir entre los estudiantes adentro del aula, ese es el limitante principal a la cantidad de chicos que tienen que ir a la escuela, no es otro”.

“Hasta que el protocolo no se modifique eso no podemos aumentar la cantidad de chicos en la escuela. Se est谩 estudiando, de acuerdo a la realidad epidemiol贸gica de cada jurisdicci贸n, en alg煤n momento disminuir el distanamiento al metro, no metro y medio como ahora, y eso va a permitir que todos los chicos concurran de manera normal”, puntualiz贸 y volvi贸 a precisar que “asta que no tengamos un sustento cient铆fico para hacerlo no podemos cambiar ese protocolo”.

