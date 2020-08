EDUCACIÓN. Determinaron que los alumnos no repetirán el año escolar

Así lo indicó el titular de ADF, profesor Luis Branchi en contacto con la AM990 tras saberse el fallo del Consejo Federal de Educación. La medida generó polémica en algunas provincias ya que hubo algunas provincias que no se plegarán a la misma.

Branchi dijo “la medida me parece muy interesante, lo he dicho desde el primer día lo docentes han y hemos trabajado desde el primero día, no se han suspendido las clases en ningún momento en ninguna de sus modalidades. Debemos decir que los docentes no han dejado de lado esta situación”.



“Hay que decir que no solamente no van a repetir el curso sino que también se ha establecido que el año 2021 sea un complemento 2020-2021, entonces es verdaderamente algo que hace que entre todos apuntemos a que la pandemia no tire para atrás a los jóvenes”, señaló.



En relación a qué significa que el 2021 sea un complemento explicó “en el 2021 si ya se normaliza todo se realizará una evaluación y vemos que falta 2, 1 o 3 hacemos el trabajo para que haya el recupero de esos que están faltando, esto me parece absolutamente practico”.



“No hay que olvidar que los chicos están recibiendo materiales y clases. Conozco padres que me dicen que todo el día los chicos reciben material y clases, eso no tenemos que dejar pasar”, manifestó.



“Yo recorro las escuelas y las zonas y sé que el docente trabaja mucho más con esta pandemia que si estuviese yendo a las aulas”, indicó.



“El docente lo recibió bien, porque este es el resultado de lo que ellos están haciendo. Creo que los padres también han recibido muy bien esta noticia porque muchos de ellos me han dicho que ahora entienden el trabajo del docente en las escuelas porque ellos son los que hoy forman parte de las tareas y as deben hacer en conjunto”, expuso.



“Las calificaciones numéricas es algo que creo que no va a existir, pero si habrá una calificación de concepto”, contó.



Capacitación docente



“Esto es algo muy importante, nosotros los que somos docentes de antes no tenemos esa capacitación, por ejemplo cuando yo participo de las reuniones por zoom mi hija es la que me ayuda con estas cuestiones técnicas porque yo no obtuve esta capacitación. Esto es algo que le va a venir muy bien a los docentes. Además pedimos que se recupere el programa Conectar Igualdad que se dejó aplicar para que se redistribuya nuevamente en las escuelas para alumnos y docentes las neetboks”, cerró.