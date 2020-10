EDUCACIÓN. Desde UDA dijeron que el Estado debe garantizar el cumplimiento del protocolo de vuelta a clases

El secretario General de UDA, Sergio Romero en contacto con la AM990 habló acerca de la posibilidad de la vuelta a las clases presenciales y aseveró que el docente quiere volver a las presencialidad, pero el Estado debe garantizar la aplicación del protocolo.

‚ÄúVoy a participar de una reuni√≥n con el Consejo Federal de Educaci√≥n, es la reuni√≥n de todos los ministros con los sindicatos. En la misma se pondr√° de manifiesto el protocolo que se aprob√≥ ayer, pero este debe contar con la aprobaci√≥n del Consejo Federal. Seguro ser√° aprobado‚ÄĚ, comenz√≥ diciendo.

‚ÄúDebemos decir que nosotros queremos ir camino a la presencialidad, hay cuestiones que en el aula suceden y que el trabajo a distancia no puede sostener. Creo que debemos ir a la presencialidad, pero con mucha responsabilidad con fuerte presencia del Estrado Nacional que es quien tiene la responsabilidad de garantizar la educaci√≥n en el pa√≠s‚ÄĚ, agreg√≥.

Asimismo opin√≥ ‚Äúhay que tener en cuenta que hoy volver a las escuelas implicar√≠a tener que tener personal de maestranza, que hay escuelas que no lo tienen y hay muchos establecimientos educativos provinciales que ni agua potable tienen, no hay ba√Īos y adem√°s de otras cuestiones b√°sicas‚ÄĚ.

‚ÄúCreo que hay que ir camino a la presencialidad, pero el Estado debe garantizar la aplicaci√≥n del protocolo. Los docentes al igual que la sociedad estamos preocupados, vemos que la cuarentena y las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional no han dado los resultados esperados, somos el tercer pa√≠s en materia de contagios‚ÄĚ, asegur√≥.

Dijo tambi√©n que ‚Äúdesde el √°rea de Educaci√≥n se debe abocarse de manera inminente a reclamar mayor inversi√≥n en educaci√≥n, pedir reunirse con la Comisi√≥n de Presupuesto y Hacienda y requerir que como m√≠nimo se invierta el 6% del PBI‚ÄĚ.

‚ÄúDe otra manera ‚Äďexplic√≥ el sindicalista- ser√° muy dif√≠cil aplicar los protocolos y atender todo lo necesario que hace a la higiene y cuidados sanitarios‚ÄĚ y ‚Äúpone en riesgo claramente en lo inmediato el proceso educativo‚ÄĚ.