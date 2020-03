Eduardo Feinmann, Jonathan Viale y el fenómeno en el rating del noticiero de A24, en tiempos de coronavirus: “Medimos cada palabra para no generar pánico”

En diálogo con Teleshow, los periodistas hablaron del desafío de hacer televisión durante la pandemia

Desde el viernes pasado –cuando Alberto Fernández decretó la cuarentena total para evitar la transmisión del coronavirus– la televisión debió adaptarse a los cambios. Es por eso que la mayoría de los programas salen con menos panelistas que lo normal y algunos hasta dejaron de emitirse.

Con gran parte de la sociedad en sus casas, aumentó el encendido y los noticieros alcanzaron récord en audiencia. Tal es el caso del ciclo que conducen Eduardo Feinmann y Jonathan Viale por A24, de 19 a 22, que en sus últimas emisiones lideró entre las señales de noticias con más de cinco puntos de rating, una marca propia de la tevé abierta.

“La única forma de hacer periodismo en este momento es contando las cosas que pasan, aunque sean crudas. Mostrando lo que ocurrió en otros países, para que los argentinos tomen conciencia, porque el virus ya está acá, no es lo que va a venir”, sostiene Feinmann, en diálogo con Teleshow.

“Transmitir noticias de la manera que nos toca todos los días es muy impresionante”, agrega desde su experiencia personal en los medios de comunicación, y la vez que considera que “lo que los argentinos estamos viviendo es algo inédito”. “Es la primera vez en la televisión argentina que se transmite en vivo una pandemia. No ocurrió nunca en la historia”, dice, y reconoce, frente a este escenario, “se aprende minuto a minuto”.

En el mismo sentido, Feinmann advierte que no es una tarea fácil la que enfrenta día a día. “Uno tiene que medir cada palabra porque no hay que generar pánico. Ya la gente está angustiada y con miedo, y no hay que agrandar eso. No es bueno. Así hay que tratar de mostrar con crudeza lo que pasa, porque es la verdad”.

Y aquí, el también conductor de Alguien tiene que decirlo por Radio Rivadavia encuentra una razón por el alto rating del ciclo que comanda con Viale: “Nuestro noticiero es el más visto del país porque tratamos de mostrar las cosas con seriedad. Y con información cruda, dura y seria”.

Tras definirse como un “corresponsal de guerra”, el periodista traza un paralelismo: “Junto a mi equipo estamos mostrándole todos los días los heridos y los muertos en el mundo generados por este enemigo invisible y silencioso. Es fácil mostrar un ejército, los aviones bombardeando; pero acá el enemigo es invisible. No hay balas”.

Por su parte, Jonathan Viale también expresa su conformidad por los números que los acompañan, aunque aclara que esa circunstancia le otorga “una mayor responsabilidad”. “La gente está demandando información. Y supongo, con toda humildad, que están valorando el realismo. No quieren cuentos mágicos sino simplemente la verdad de lo que está pasando, sin exagerar ni subestimar”, considera el periodista.