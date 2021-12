Ed Sheeran, primer artista en alcanzar los 3.000 millones de reproducciones en Spotify

As√≠ lo comunic√≥ el propio compositor e int√©rprete brit√°nico, a trav√©s de un video en sus redes sociales en el que agradece y muestra su sorpresa por haber alcanzado esa cifra, con su √©xito de 2017 “Shape of You”.

El m√ļsico brit√°nico Ed Sheeran bati√≥ el r√©cord de convertirse en el primer artista en alcanzar los 3.000 millones de reproducciones en YouTube, con su √©xito de 2017 “Shape of You”.

Así lo comunicó el propio compositor e intérprete a través de un video en sus redes sociales en el que agradece y muestra su sorpresa por haber alcanzado esa cifra.

‚ÄúAcabo de escuchar que ‚ÄėShape of You‚Äô alcanz√≥ los 3.000 millones de reproducciones en Spotify, lo cual es absolutamente una locura. Recuerdo que esta canci√≥n lleg√≥ a los mil millones y pens√© que era extra√Īo. La primera canci√≥n en llegar a los 3.000 millones de reproducciones y estoy muy, muy contento con ella. Gracias, Spotify, por su apoyo a lo largo de los a√Īos”, expresa el artista en el video.

Pero adem√°s, record√≥ las discusiones con el expresidente de Atlantic Records en el Reino Unido, Ben Cook, en torno al destino de esa canci√≥n en su disco “Divide”.

“La canci√≥n no estaba destinada a formar parte del √°lbum. Cuando termin√© la canci√≥n, Ben Cook, de mi sello discogr√°fico, b√°sicamente dec√≠a: ‘Ten√©s que poner esto en el √°lbum, tiene que ser un single ‘. Le dije:’ Quiero que ‘Castle on the Hill’ sea el primer single, que va a ser m√°s grande ‘. Acordamos no estar de acuerdo y sacar ambas canciones a la vez, y tengo que decirle a Ben: “Yo estaba equivocado y vos ten√≠as mucha raz√≥n”, dijo Sheeran.

“Shape of You” permaneci√≥ unas 59 semanas en el primer lugar del ranking Billboard Hot 100, en tanto que en YouTube suma m√°s de 5.000 millones de vistas.