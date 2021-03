Economías regionales tuvieron en 2020 una de las peores performances exportadoras

Estuvo entre las m√°s bajas de los √ļltimos 30 a√Īos. Respecto de 2019, la merma fue de 16%, mayor que la ca√≠da del comercio global. De 5 regiones, s√≥lo el NEA mejor√≥.

C√ďRDOBA (NAP). Las exportaciones argentinas de bienes desde las denominadas econom√≠as regionales alcanzaron los 54.900 millones de d√≥lares en 2020, mostrando un retroceso internanual de 16%.

En divisas, se trata de la tercera ca√≠da m√°s profunda de los √ļltimos 30 a√Īos, s√≥lo superada por lo sucedido en los a√Īos 2009 (-20%) y 2015 (-17%), mientras que en vol√ļmenes ser√≠a la m√°s importante del per√≠odo (-13%), de acuerdo a un trabajo de la Fundaci√≥n Mediterr√°nea.

‚ÄúEl ajuste del sector externo se explica en gran medida por la pandemia y por las Pol√≠ticas de Aislamiento (propias y de terceros). Ahora bien, debe advertirse que el comercio global se habr√≠a contra√≠do entre 6% y 7% en 2020, es decir menos de la mitad que las exportaciones argentinas, se√Īal de presencia de factores locales influyendo sobre el desempe√Īo negativo de nuestros env√≠os‚ÄĚ, alertaron los autores del trabajo Juan Manuel Garz√≥n y Nicol√°s Torre.

Regiones y provincias

Segmentando el país en 5 macro regiones, se encuentra que las exportaciones caen en 4 de ellas (Pampeana, NOA, Cuyo y Patagonia), la excepción es el NEA.

Seg√ļn estimaciones de la Fundaci√≥n Mediterr√°nea, los vol√ļmenes exportados desde la Regi√≥n Pampeana (la primera en importancia) retrocedieron 14% y los de la Patagonia (la 2da) 16%. Cuyo y el NOA tambi√©n cayeron.

A nivel provincial, 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron caída de exportaciones en el 2020.

Los resultados más negativos se encuentran en las provincias de Formosa (-62%), Jujuy (-33%) y Neuquén (-32%).

El ajuste de exportaciones pasa por ca√≠da de vol√ļmenes en pr√°cticamente todas las jurisdicciones, s√≥lo en 3 casos (provincias patag√≥nicas) habr√≠an contribuido tambi√©n (con cierta relevancia) menores precios de exportaci√≥n.

En los √ļltimos 27 a√Īos (per√≠odo 1993-2020) no hay antecedentes de un ajuste de cantidades exportadas en 21 jurisdicciones subnacionales en simult√°neo en un mismo a√Īo; se trata de un nuevo r√©cord (negativo lamentablemente), que desplaza al del a√Īo 2012, en el que se contabilizaron retrocesos en 18 jurisdicciones.

Seg√ļn el informe desarrollado por los economistas Juan Manuel Garz√≥n y Nicol√°s Torre, ambos de IERAL * Fundaci√≥n Mediterr√°nea, afirman que las exportaciones sufrieron un golpe a la baja en 2020, efecto Covid 19.

Valor Agregado Aro dialog√≥ por LV16 con el Lic. Nicolas Torre, docente de la Universidad Cat√≥lica de C√≥rdoba , integrante de Ieral, Fundaci√≥n Mediterr√°nea y dijo que la situaci√≥n es complicada con las estad√≠sticas 2020, en el marco del Covid 19 que dificult√≥ las exportaciones de muchas cadenas productivas. ‚ÄĚ Las exportaciones totales Argentinas , medidas en volumen y no en monto de dinero, cayeron un 16 % en relaci√≥n a 2019‚Ä≥.

Audio con Nicol√°s Torre:

El impacto que sufre una econom√≠a exportadora como la de la Argentina, repercute inmediatamente en cada uno de los sectores, que por efecto domin√≥ se van sintiendo. En este sentido Torre se√Īala que esta situaci√≥n se da directamente en todas las cadenas que exportan, en algunas un 2 % y en otras 30 % , 40 % y hasta un 50 %. ‚ÄĚ Esas cadenas estaban colocando mercader√≠a en el exterior y pega en esos porcentajes complican mucho el negocio‚ÄĚ. Cuando en el estudio de IERAL se habla de exportaci√≥n regional, se refieren a un panorama de las provincias Argentinas y sus cadenas productivas. ‚ÄúSe pueden ver las 24 jurisdicciones nacionales como le peg√≥ a cada una esta situaci√≥n compleja de 2020‚ÄĚ.

Situación de exportaciones 2020 en Córdoba

Para el Lic. en Econom√≠a de Fundaci√≥n Mediterr√°nea, afirma que C√≥rdoba , y por suerte, fue una de las provincias menos golpeadas por esta coyuntura mundial, en la relaci√≥n al promedio nacional. ‚ÄĚ Las exportaciones per c√°pita, si la miramos a nivel nacional cayeron un 14 % , en volumen, y en C√≥rdoba un 10 % , lo que marca 4 % menos, por suerte C√≥rdoba parece estar un poco m√°s solida para terminar colocando exportaciones al exterior‚ÄĚ. La contracara de lo que sucede en C√≥rdoba esta en otras provincias como Formosa. ‚ÄĚ Cay√≥ un 72 % en volumen per c√°pita, es decir el volumen total divido su poblaci√≥n.

El campo como actor fundamental

Dos de las provincias en las que el campo juega un papel trascendental en sus econom√≠as son Santa F√© y C√≥rdoba. En este sentido , el docente se√Īala que son las dos provincias argentinas que mas exportan per c√°pita, es decir las que m√°s d√≥lares generan por habitante. ‚ÄĚ C√≥rdoba en 2020 gener√≥ 2300 u$s por habitante que vive en la provincia y Santa F√© 3225 u$s‚ÄĚ. Respecto a la √ļltima provincia se esperaba que materia de exportaci√≥n de alimentos, teniendo en cuenta que muchos pa√≠ses continuaron con altos vol√ļmenes de importaci√≥n de los mismos, no golpeara fuertemente. ‚ÄĚ El caso de Santa F√© es llamativo porque las exportaciones cayeron un 22 % per c√°pita ‚ÄĚ

Cabe aclarar que las estimaciones se hicieron sobre una base global, dice Nicol√°s Torre y que se deber√≠a analizar en profundidad y dividir por conjunto de grandes productos y ver como afect√≥ cada tipo de producto en cada provincia. Esto excede lo que esta realizado en nuestro trabajo, pero a√ļn as√≠, la foto, para este caso es muy mala para Santa F√©, que no desentona con otras provincias‚ÄĚ. En el caso de Buenos Aires , gran exportadora, cay√≥ un 12 %.

Entre los casos de crecimiento de vol√ļmenes de exportaciones, llama la atenci√≥n que fue la provincia de Corrientes. ‚ÄúLa provincia exporta electricidad, tienen la planta de Yaciret√°‚ÄĚ. Como as√≠ tambi√©n, la provincia de la Pampa se expandi√≥ un 2 % en exportaciones y el resto cayeron, como lo marca el informe un 14 %.