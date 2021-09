ECONOMÍA. “Estamos trabajando de manera conjunta con el Estado para generar condiciones de empleabilidad”, dijo López

El diputado provincial, Sinforiano López en contacto con la AM990 habló acerca de que la mayoría de los trabajadores que hay en Formosa corresponden, una gran mayoría a los de economías populares.

López comenzó diciendo “nosotros venimos planteando esta situación desde el año 2015, inclusive en el tramo de nuestro Gobierno que más allá de que económicamente el país estaba en una situación un poco mejor, sin duda alguna había mayor consumo y mayor capacidad de compra, existía estas tecnologías que tienen que ver con la compra y venta online y con una actividad que no genera trabajo y no obstante a ello es necesario visibilizar una economía que es planteada por nosotros a mediados del 2016 que era una economía del país y eso no tuvo eco y con el correr de los tiempos cuando se ha logrado la ley de emergencia social que permitió que el Estado reconociera como trabajador de la economía popular con aproximadamente 500 actividades divididas en 5 grandes ramas que va desde el trabajo que llevan adelante las trabajadoras como empleadas domésticas, cuidados de personas adultos y niños”

Y siguió “hay casi 3 millones de personas inscriptas en el registro nacional de la economía popular. Creo que lo primero es que tenemos datos concretos y hace 8 años estamos luchando por esto”.

“Decir si es bueno o malo si hay más trabajadores en la economía popular o en empresas es tomar partido por una u otra cuestión. Me parece bueno que el Gobierno haya tomado los datos y nos acompañe porque así no vamos a estar solos en el intento de ir revirtiendo esta realidad”, manifestó.

“Estamos trabajando de manera conjunta con los el Estado Nacional y el provincial para ir generando condiciones de empleabilidad”, señaló.

“Me parece que la empresa Mercado Pago que no genera ningún tipo de actividad tenga mayor volumen de ingreso y sea una empresa que sea más cara que una empresa textil, por ejemplo”, cerró.