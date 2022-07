Por la situación económica, en Clorinda solo aceptan guaraníes

El presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, Pedro Ortiz en contacto con la AM990 habló acerca de la situación económica en Formosa y advirtió que la segunda ciudad de la provincia los comerciantes solo aceptan guaraníes.

En primer lugar, el referente de la Cámara de Comercio clorindense dijo que: “El comerciante en Clorinda no recibe pesos, recibe guaraníes”.

En ese sentido, aseguró que esta medida es permitida dado que sin la misma, no se producirían ventas. “Dejamos que venden en esa moneda porque le buscaron una salida a la situación económica para poder seguir vendiendo”, resaltó Ortiz a este medio.

Por último, indicó que: “El guaraní se mantiene, no se devalúa y si uno no tiene esa moneda, no te venden”, cerró.