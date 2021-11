ECONOMÍA. Empresa anunció que invertirá en Argentina para producir hidrógeno verde

En el marco de la cumbre mundial COP26, que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow, autoridades de la firma australiana Fortescue anunciaron una millonaria inversi贸n en la Argentina destinada a producir hidr贸geno verde, durante un encuentro que mantuvieron con el presidente Alberto Fern谩ndez y parte de la comitiva argentina que lo acompa帽a. El subsecretario de recursos naturales y medioambiente de la provincia de Formosa, Hugo Bay en contacto con la AM990 habl贸 al respecto.

Bay dijo 鈥渟on muchos los aspectos a se帽alar en relaci贸n a este tema no solo por los acuerdos que se han firmado, si no que tambi茅n lo que significa para la lucha contra el cambio clim谩tico y este acuerdo que es la N潞26 y que se da en medio de una generaci贸n de conciencia de todos los pa铆ses que apuestan cada vez m谩s en luchar contra esta problem谩tica鈥.

鈥淪e trata de una operaci贸n empresarial vinculadas a la generaci贸n de energ铆as limpias y en este caso a partir de la energ铆a e贸lica que la que se produce con el viento, Argentina da muestras de su voluntad pol铆tica para colaborar contra la producci贸n de gases invernaderos, pero a su vez tambi茅n tiene clara se帽al de que Argentina no est谩 dispuesta a renunciar a su desarrollo鈥, a帽adi贸.

Y sigui贸 鈥渆s muy importante decir que no se llegar谩 al plano desarrollo del pa铆s destruyendo la ecolog铆a. Hay una clara decisi贸n pol铆tica del Gobierno nacional que hace una clara distinci贸n de la problem谩tica ambiental鈥.

鈥淧ara llegar a esta energ铆a sustentable el Gobierno de Alberto Fern谩ndez est谩 haciendo esto a trav茅s de una empresa australiana que va a generar energ铆a limpia y tambi茅n se exportar谩鈥, manifest贸.

鈥淪e dar谩 una buena generaci贸n de trabajo y adem谩s se dar谩 la entrada de dinero extranjero. Argentina va a exportar energ铆a limpia al mundo鈥, asegur贸.

Fortescue ya ha iniciado trabajos de prospecci贸n en la provincia de R铆o Negro con vistas a la producci贸n de hidr贸geno verde a escala industrial, lo que le demandar谩 una inversi贸n de U$S 8.400 millones y generar谩 la creaci贸n de m谩s de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.

De esta manera, se espera convertir a R铆o Negro en un polo mundial exportador de hidr贸geno verde en 2030, con una capacidad de producci贸n de 2.2 millones de toneladas anuales, lo que cubrir铆a una producci贸n energ茅tica equivalente a, por ejemplo, casi un 10% de la energ铆a el茅ctrica consumida por Alemania en un a帽o.

El anuncio fue realizado tras la reuni贸n que mantuvo el jefe de Estado, acompa帽ado por los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Intenacional y Culto) y Mat铆as Kulfas (Desarrollo Productivo); la secretaria de Relaciones Econ贸micas Internacionales, Cecilia Todesca y el asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, Marcelo Kloster, con los directivos de Fortescue, Andrew Forrest (Presidente), Julie Shuttleworth (CEO), Agust铆n Pichot (Presidente para la Regi贸n Latinoam茅rica), Todd Clewett (Senior Manager Global) y Sebasti谩n Delgui (Gerente Regional de Gobierno y Comunidades para Regi贸n Latinoam茅rica).

El mandatario nacional afirm贸 que 鈥渓a Argentina tiene una gran oportunidad por delante y necesita empresas as铆, que inviertan y generen trabajo鈥.

Fern谩ndez destac贸 especialmente que 鈥渆l hidr贸geno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los pa铆ses que est茅 a la vanguardia de la transici贸n ecol贸gica鈥, poniendo en valor adem谩s que con esta inversi贸n tan importante 鈥渆n poco tiempo nuestro pa铆s podr谩 convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir dr谩sticamente las emisiones de carbono en el mundo鈥.

Adem谩s, celebr贸 鈥渓a responsabilidad social de la empresa para construir con los mejores valores de las comunidades鈥, consider贸 que 鈥渆l mundo no resiste m谩s maltrato鈥, y destac贸 que 鈥渦na persona tan querida y respetada en nuestro pa铆s, como Agust铆n Pichot鈥, forme parte de la empresa y de tan importante anuncio.

Forrest, por su parte, agradeci贸 la disposici贸n del presidente, y asegur贸: “Estamos listos para invertir en la Argentina, somos una empresa de energ铆a de punta que contrata gente y capacitamos gente, y eso queremos hacer en su pa铆s. Estamos ac谩 para que la Argentina sea l铆der mundial en energ铆a renovable y para que sea exportadora鈥.

Y expres贸 que su empresa 鈥渆s un ejemplo por su comportamiento y sus valores sociales y ambientales: la presencia femenina en mi empresa es masiva y es un valor muy importante el respeto por las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad鈥.

El proyecto se desarrollar谩 en los alrededores de la ciudad de Sierra Grande, la cual cuenta con antecedentes en la producci贸n de mineral de hierro. Esa localidad rionegrina supo tener su momento de esplendor con la instalaci贸n all铆 de la empresa Hipasam SA, que no solo lleg贸 a explotar la mina de hierro m谩s grande de Sudam茅rica, sino que dio trabajo a miles de habitantes que poblaron su geograf铆a hasta que un decreto presidencial en 1992 determin贸 su cierre y una seria crisis econ贸mica y social en Sierra Grande.

La prospecci贸n que inici贸 la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energ茅tica principal para la producci贸n, y se inici贸 a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Naci贸n y el Gobierno de la Provincia de R铆o Negro.

Una vez determinado que el recurso e贸lico y otros son satisfactorios, se dar谩 inicio a las consultas p煤blicas y tr谩mites para la construcci贸n del proyecto, el cual tendr谩 tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversi贸n estimada en 1.200 millones de d贸lares, que producir谩 unas 35 mil toneladas de hidr贸geno verde, energ铆a equivalente para satisfacer a 250 mil hogares, la cual se iniciar谩 en 2022 y finalizar谩 en 2024.

La primera etapa productiva, con una inversi贸n estimada en 7.200 millones de d贸lares, producir谩 unas 215 mil toneladas de hidr贸geno verde, capacidad energ茅tica equivalente para cubrir el consumo el茅ctrico de 1 mill贸n 600 mil hogares, y se extender谩 hasta el a帽o 2028.

En noviembre de 2020, el presidente Alberto Fern谩ndez ya hab铆a mantenido una reuni贸n por medio de una videoconferencia con representantes de la empresa Fortescue Metals Group, quienes le hab铆an expresado su inter茅s en invertir en la Argentina en la generaci贸n de energ铆as renovables y la producci贸n de minerales en el marco de lo que denominan industria verde.