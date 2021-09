ECONOMÍA. El Gobierno prorrogó hasta fin de octubre las restricciones para exportar carne

Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre las restricciones tras destacar que “el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos” que se refleja en la baja de los precios internos. El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Oscar Jure en contacto con la AM990 habló al respecto.

Jure comenzó diciendo “en el sector teníamos la información de que las restricciones a las exportaciones van a continuar, se han hecho todos los trámites correspondientes para poder dejar eso atrás, pero llegado el mes de agosto los ministros (Matías) Kulfas y (Luis) Basterra anunciaron que la restricción a las exportaciones continúa hasta fines de octubre, pero decimos que hasta fin de año esto no va a cambiar”.

“Hemos hablado con gobernadores de las provincias exportadoras para ver si podían hacer algo y seguimos con las restricciones”, siguió.

Además, explicó que se ha anunciado un plan ganadero que hasta el momento los productores no entienden de que se trata y que la gente no quiere saber nada de ésta porque no se sabrá lo que sucederá con la producción. “Estamos en un ambiente muy complejo y estamos muy afectados por la cuestión”.

“El día de mañana habrá una reunión de la mesa ejecutiva de la Confederación Rural Argentina y de la que nosotros participamos y ahí se tomará la decisión de llevar adelante alguna medida de fuerza, la que en principio se llevará adelante y con un cese en la comercialización”, manifestó el funcionario.

“No vemos los resultados de las medidas adoptadas porque la carne subió más del 25 por ciento, esta es una medida que no le benefició ni al productor ni los frigoríficos, la verdad hicieron un desastre de algo que estaba funcionando más o menos”, cerró.

Más información

A través de la resolución conjunta 7/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, se amplió lo establecido por el artículo 2 del decreto 408/2021, por el cual se limitaron los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.

“Las exportaciones de carne no están cerradas. Se está exportando muy por encima del promedio histórico”, afirmaron fuentes oficiales a Télam, al tiempo que precisaron que “en julio último se exportaron US$ 194 millones de carne bovina”.Destacaron que “si bien la cifra es 16% menor a julio de 2020 y a julio de 2019, es mayor al promedio histórico”.

En ese sentido, indicaron que “en julio de 2021 se exportó 11% más que en julio de 2018; 71% más que en el mismo mes 2017; 135% por encima de 2016; y 172% más que en 2015”, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva).

Además, subrayaron que “la exportación de la vaca de conserva no está cerrada ni prohibida”, y señalaron que “se ha estado exportando, sólo que algunos prefirieron exportar otros cortes dentro de su cupo”.

La resolución de este martes indicó que “el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos”, y destacó que “tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena”.

“En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios”, afirmaron ambos ministerios en la RC.

Asimismo, sostuvieron que “si bien la solución estructural a la tensión entre mercado externo e interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción, en el corto plazo la herramienta de limitar las ventas al exterior es indispensable para garantizar el acceso de las y los argentinos a la carne vacuna frente al fuerte aumento de los precios a las y los consumidores”.

De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los cortes de carne vacuna económicos bajaron 2% en julio respecto de junio, mientras que los de valores intermedios y más caros lo hicieron en torno al 1%.Se trató de la primera baja en el precio de la carne que arrastraba incrementos de 7,3% en marzo; 3,5% en abril; 5,9% en mayo y 7,9% en junio.

La semana pasada, las cámaras, entidades y asociaciones que integran la Mesa de las Carnes solicitaron al gobierno nacional “repensar y levantar” las restricciones.

“La Mesa de las Carnes invita al Presidente (Alberto Fernández) y al Gobierno nacional a repensar y levantar las restricciones a las exportaciones de carne bovina, ya que con la continuidad de esta medida perdemos todos, pierde la Argentina”, indicó un comunicado de la agrupación firmada por 34 entidades del sector.

De acuerdo con las fuentes oficiales, “los objetivos de las medidas son frenar el aumento y estabilizar el precio de la carne vacuna; reestructurar el funcionamiento de la cadena cárnica y reducir el grado de informalidad; y organizar una cadena productiva que genere bienestar y progreso para todo el país”.

“Somos uno de los pocos países del mundo en comercializar de a media res”, explicaron desde el Gobierno, al tiempo que remarcaron la decisión de “poner en marcha el Plan Ganadero para aumentar la producción”.

En ese sentido, indicaron que “hace 40 años que se produce la misma cantidad de carne en Argentina”, y afirmaron que “eso no es culpa de un Gobierno en particular, pero nunca se logró una medida estructural, de largo plazo”.

La limitación a la exportación de carne fue adoptada por el Gobierno a partir de las fuertes subas en el precio del producto a los consumidores, por encima del 80% en la comparación interanual, para lograr contener su incremento y aliviar las tensiones entre el mercado interno y externo, como así corregir irregularidades que se daban en operaciones al exterior.

Asimismo, los dos ministerios diseñaron un Plan Ganadero que busca impulsar la producción que permita aliviar dichas tensiones.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que “el plan ganadero no es una letra escrita en piedra, sino un proceso permanente”, y aclaró que una mayor apertura en las exportaciones de carne está “bajo análisis”.

“Estamos en pleno proceso de resolución de irregularidades muy fuertes que han habido en el sistema ganadero, un componente especulativo y delictivo, operaciones financieras que generaron que la carne fuera un instrumento para la especulación, que generó un sobrecalentamiento de la plaza”, subrayó Basterra.