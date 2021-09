ECONOMÍA. Desde el sector comercial se mostraron disconformes con la medida

Se anunció la postergación de vencimiento de impuestos provinciales sobre los ingresos brutos correspondiente a los anticipos de abril y mayo del año 2021 por el término de 90 días para los contribuyentes con domicilio fiscal y asiento comercial en las ciudades de Formosa y Clorinda, con base imponible anual del período anterior hasta $ 2.000.000. La AM990 consultó al respecto a uno de los referentes de la Cámara de Comercio de la provincia, Freddy Vera quien aseguró que “la Cámara de Comercio no está conforme con esta medida”

Vera comenzó diciendo “el comercio en general tuvo un repunto en este último tiempo, es lo que nosotros preveíamos y es lo que pedíamos, con respecto a volver a los horarios habituales y la gente cuando esto ocurrió la actitud fue la que esperábamos, esto es, por un lado. Por el otro lo que hace a la idea de volver atrás en el tema de la intensión de cobrar el adelanto del ingreso bruto yo creo que la Cámara de Comercio se va a expedir en ese sentido porque pide que esto no se ponga en marcha porque va en contra de lo que es el espíritu del impuesto porque el ingreso se tributa una vez que se vende el producto y lo que intentan hacer es que antes de que se venda el producto, porque seguramente con la sola facturación ya tendremos una retención del 2%”.

“Debemos recordar que la alícuota de ingreso bruto es del 3% y ya nos están adelantando el 2, es decir un 60 por ciento en el tributo. Aparte de ser uno de los impuestos que más afectan al comercio y es un verdadero despropósito y más en esta situación, que por el momento estamos bien, pero venimos de una debacle muy fuerte que hizo que en Formosa se cierren 102 comercios”, siguió.

“Rentas dice que es para controlar la evasión, lo que tiene que hacer el organismo es trabajar y controlar cuales son los comercios que no están pagando, pero no por ello va a tener que pagar un 2 por ciento aquel que está cumpliendo”, se explayó.

Ventas

En cuanto a cómo se dan las ventas, Vera aseguró que han aumentado y mejorado, pero que se encuentran lejos de tener las mismas ventas del año 2019, eso seguro. Pero frente al panorama del año pasado, estas son muy buenas, dijo.

“La gente no quiere quedarse con los pesos y por eso se dio un boom de ventas de electrodomésticos y muebles. Hay ventas, pero no más que eso porque hoy las Pymes en Argentina hacen su proyección a no más de 6 meses y quiere decir que las inversiones a largo plazo no existen, a esto hay que sumarle que las elecciones hacen que se tenga mucha incertidumbre en la parte económica y la gente busca solo protegerse”, manifestó.

En los rubros que se ve esta reactivación es en la de electrodomésticos, motos, pero en general se ve un repunte en todos los rubros, puntualizó.