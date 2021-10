ECONOMÍA. Desde Capymef indicaron el programa Precios Congelados es solo un paliativo

El titular de la Capymef, Fabián Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca del programa Precios Congelados.

Hryniewicz comenzó diciendo “nosotros desde CAME ya nos hemos expedido a través de un comunicado en el que decimos que esta decisión del Gobierno de implementar un congelamiento es una medida transitoria ante un problema evidente porque a la escalada de precios había que frenarla de alguna manera porque todo el esfuerzo que se hacía para mejorar el ingreso del asalariado se veía mermada por esta locura de aumentar los precios permanentemente y todo el esfuerzo que se hacía iba a arar en manos de aquellos que son los formadoresde precios”.

“Es importante señalar que esto es solo un paliativo, no es una medida de fondo, pero lo más importante que hemos expresado en el comunicado es que ya se ha identificado quien es el formador de precios y no es el supermercadista, no es el almacén, ni el kiosquero, el precio viene deformado desde el origen, pero no decimos que la culpa es de la industria, si no más bien, la demora en poder disponer de la materia prima, la suba del dólar y demás cuestiones hicieron que los precios se encarezcan”, añadió.

“Es un universo de productos que se ha desmadrado, porque no solo se han incrementado las mercaderías, si no también los textiles, automóviles, electrodomésticos. Nosotros desde la Capymef, la CAME, la Federación de autoservicios argentinos estamos señalando que no se puede aplicar el programa de precios congelados a aquellas grandes comercializadoras de mercaderías al igual que al almacén del barrio”, señaló.

“Nosotros desde la Capymef estuvimos reunidos con el titular de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario Edgar Pérez para ver de qué manera podemos colaborar”, continuó.

“Para el pequeño comerciante no habrán represalias en caso de no poder cumplir con los precios congelados”, cerró.