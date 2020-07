ECONOMÍA. Desde CAPYMEF celebran continuidad y alcances del ATP

El Presidente de la CAPYMEF, Fabian Hryniewicz en contacto con la AM990 habló acerca de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que brinda el Estado Nacional continuará y aseveró que es beneficioso para diferentes sectores.

Hryniewicz comenzó diciendo “fue un anuncio muy interesante,sobretodo como viene planteado que en esta oportunidad no va a estar limitado a ubicaciones geográficas si no que tendría muy en cuenta la situación económica de la empresa”.

“En principio el aporte sera de un salario vital y móvil,unos 16 mil pesos con un techo máximo de 25 mil para empresas que ocupen hasta 800 empleados que estén registrados, esto es lo que hay que tener en cuenta porque hubieran muchas quejas que no le llegaba el ATP, pero resulta que la masa salarial estaba en una situación irregular o muchas veces mas allá de que estaban blanqueados, por ahí no estaban bancarizados”, agregó.

“La otra situación importante también es que las empresas que se están recuperando y registran una mejora de facturación respecto a mismo periodo del año pasado van a recibir un crédito a tasa subsidiada con garantías de poder, esto es muy bueno porque finalmente siempre una de las trabas son los avales que necesitamos para acceder a la financiación, realmente las tasas que se manejan son accesibles, que nos va a ayuda porque tendrá un periodo de gracia de 11 meses para comenzarlo a apagar, en esto también acceden los monotributistas, esta es una ayuda mas”, señaló.

“Particularmente para el sector turístico y gastronómico que viene muy golpeado, será un aliciente”, explicó.

“Todas aquellas empresas que tienen empleados tratan de mantener su empleabilidad porque si logramos que esto repunte, que en algún momento va a ocurrir nos saldrá muy caro despedir a un personal y formar a otro,entonces todos hacen un esfuerzo de mantener sumas de trabajadores, obviamente hay cuestiones que ya escapan a las posibilidades de seguir con esta situación como le ha ocurrido a muchos del sector gastronómico que se vieron obligados a llegar a un acuerdo con sus trabajadores y estos han entendido la situación y lamentablemente tuvieron que desprenderse de ellos . La empleabilidad hoy es muy difícil sostenerla porque los ingresos que tienen los comercio con rubro flexibilizado tampoco son ni comparables a los que tenían en la primera quincena del mes de marzo porque no hay que olvidar que además de la pandemia venimos arrastrando un problema económico no resuelto que se llama deuda externa y que no permite planificar a futuro”, señaló el funcionario.

Sectores mas complicados

“El sector turismo es el mas afectado porque no solo no pudo trabajar, si no que tuvo que devolver dinero por contrataciones hechas previas al efecto pandemia, es decir que aquel que el año pasado tuvo un a muy venta en en este rubro para este año y este viaje no se pudo concretar, obviamente que tuvo que devolver el dinero lo que lo pone en una situación tremendamente peligrosa,con algunos se pudo arreglar con otros”, indico.

“Ademas están aquellos que se dedican a los gimnasios, restaurantes, la mayoría no han podido reconvertirse,todo lo que es e rubro gastronómico la están pasando mal, pero todos los rubros tienen sus problemas porque no alcanzan a tener las ventas mínimas para la sosteniblilidad de la actividad”, manifestó.

“Además hay que decir que nosotros venimos peleando para obtener alguna suerte de quita o con donación de intereses de financieros que aplican los bancos. El otro tema es sentarnos a trabajar en la post-pandemia, porque no vamos a encontrar con un escenario complejísimo teniendo en cuenta que no es un tema inherente a la localización de este virus, si no que es un tema global y vamos a encontrarnos con un escenario de grandes potencias que tienen acomodado un stock de mercaderías que obviamente van a salir a venderlas agresivamente y nosotros tenemos que competir e insertarnos entre ellos, es así que hay que trabajar mucho todo lo que tiene que ver con la presión tributaria, hay que trabajar lo que tiene que ver con la morigeración de las tasas de interés bancarias, el desarrollo de la infraestructura y son varias las cuestiones que hay que resolver para recuperar la dinámica corriente y en eso se esta trabajando”, cerró.