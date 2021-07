ECONOMÍA. Aseguran que es fundamental una extensión en el horario para los comercios

Uno de los referentes de Cámara de Comercio de Formosa, Fredy Vera en contacto con la AM990 habló acerca de la situación del comercio en la provincia.

Vera dijo “han repuntado un poco las ventas de los bares, de la parte restaurantes y de alguna manera se han reunido para hacer una especie de festejo, pero siempre delimitado pol lo que es el protocolo sanitario”.

“En Formosa vimos una gran concentración de los hinchas de fútbol que salieron a celebrar la Copa América y que lastimosamente en Formosa por ahí en este caso no tenemos la posibilidad de recibir a la gente cuando hay una explosión de consumo, aunque sea por unos días”, añadió.

Acerca del repunte de ventas indicó “es solo un poco de oxigeno que se recibe y que nos pone contentos, pero al otro día tenemos que volver a la realidad y pedir a gritos la extensión del horario y no nos escuchan”.

“Les decimos siempre que en e comercio no se contagia y no nos hacen caso. Estamos en manos de personas que no saben nada del sector privado”, cerró.