ECONOMÍA. Acuerdo entre Gobierno y empresas para mantener el precio en algunas mercaderías por 90 días

Los precios de 1247 productos de consumo masivo se mantendrán estables por 90 días. Lo anunció el nuevo secretario de Comercio, Roberto Feletti. Son productos de los rubros de alimentación, higiene y limpieza, y otros, que deberán retroaer sus precios al 1 de octubre y mantenerlos inalterados hasta el 7 de enero. El empresario y propietario de la cadena de supermercados Cáceres, Ricardo Cáceres habló al respecto.

Cáceres dijo “este acuerdo dependerá de dos cosas, por un lado, que los fabricantes tengan la posibilidad de comprar los insumos importados para que puedan hacerlo y no haya desabastecimiento y después por el otro lado están los precios que será muy difícil controlar porque si no hay posibilidad de comprar los insumos y si el Banco Central tiene los dólares necesarios para comprar todo, acompañaremos esta medida”.

Y añadió “en caso de que el fabricante nos suba los precios, estamos en un problema porque habrá un desabastecimiento si no hay insumos para hacerlo”.

“Este programa ya estuvo vigente años atrás y no funcionó. Tenemos que tener en cuenta que por ejemplo ahora no hay cubiertas para transportes ni tractores, la agricultura estará en un problema grave. Si esto va acompañado de la ayuda de los formadores de precios estaremos bien, pero si eso no pasa estaremos en un problema”, cerró.