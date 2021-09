Duración de los anticuerpos producidos por la vacuna Sputnik V

La Sputnik V fue la primera vacuna contra la COVID-19 registrada; tiene autorizaci贸n de uso de emergencia en setenta pa铆ses y se administr贸 a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, muy pocos estudios revisados por pares describen sus efectos. Por eso, un estudio realizado en Tucum谩n, Argentina, cobra fundamental importancia: aporta informaci贸n clave para lograr una imagen m谩s precisa respecto de la seguridad y la eficacia de la vacuna, que a煤n espera su aprobaci贸n por parte de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS).

El estudio se titula 鈥淟ong-Term Analysis of Antibodies Elicited by Sputnik V in Tucuman, Argentina鈥. Y se publica en la revista acad茅mica The Lancet.

鈥淧ara acelerar ese proceso es fundamental que se publiquen informes independientes鈥, explica Diego Ploper, microbi贸logo e investigador del Consejo Nacional argentino de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaci贸n en Medicina Molecular y Celular Aplicada (IMMCA, CONICET-Tucum谩n-UNT), una de las instituciones que llev贸 adelante el estudio. Una de las instituciones 鈥揹estaca Ploper-, porque el grupo de trabajo fue muy amplio: 鈥減articiparon tambi茅n investigadores del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA, CONICET) y tuvimos apoyo fundamental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucum谩n (UNT), del Laboratorio de Salud P煤blica (LSP), del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de la Provincia de Tucum谩n; del Instituto Malbr谩n; de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y de la de Harvard, y de la escuela de Medicina de Monte Sina铆, de New York鈥.

鈥淓l objetivo del trabajo era analizar la respuesta inmune humoral a trav茅s del tiempo; la medimos en 602 trabajadores de la salud (que fueron los primeros en vacunarse), que recibieron la Sputnik V entre diciembre de 2020 y julio de 2021鈥, explica Rosana Cheh铆n, investigadora del CONICET y directora del IMMCA. Y los resultados 鈥揳帽ade- fueron alentadores: se detect贸 seroconversi贸n (es decir, desarrollo de anticuerpos) en el 97 por ciento de los individuos tras veintiocho d铆as despu茅s de la vacunaci贸n.

Para el estudio se utiliz贸 un test del tipo ELISA (acr贸nimo en ingl茅s para enzimoinmunoan谩lisis de adsorci贸n, un examen de laboratorio com煤nmente usado para detectar anticuerpos en sangre), que fue desarrollado al cien por cien por el equipo de investigaci贸n. 鈥淓ste examen 鈥揺xplica Ploper- detecta anticuerpos IgG inducidos por la vacuna, y que neutralizan la entrada del coronavirus a las c茅lulas humanas鈥. 鈥淓n estudios (tanto transversales como longitudinales), se detect贸 que ya a los 28 d铆as de haber recibido la primera dosis, el 97 por ciento de los voluntarios pose铆a anticuerpos anti-RBD (que representan los m谩s neutralizantes)鈥, agrega, y se帽ala que, si bien 鈥揷omo ocurre con todas las vacunas- lentamente empezaron a disminuir, segu铆an presentes en el 94 por ciento de los voluntarios 90 d铆as despu茅s de la vacunaci贸n. Y seis meses (180 d铆as) despu茅s de haberse vacunado, en los voluntarios a煤n se logr贸 detectar anticuerpos en una buena proporci贸n.

鈥淓s importante destacar que esa disminuci贸n de los anticuerpos no implica ausencia de protecci贸n, ya que el organismo, adem谩s de anticuerpos, desarrolla una memoria inmunol贸gica que nos protege de futuras infecciones鈥, resalta Ploper. Entre los voluntarios, en aquellos que tuvieron una infecci贸n previa por SARS-CoV-2 esto provoc贸 un aumento de la respuesta inmune a la primera dosis. Y algo important铆simo 鈥揳帽ade Ploper-: una mayor actividad de neutralizaci贸n contra diferentes nuevas variantes de inter茅s que circulan mundialmente鈥.

El estudio estableci贸 tambi茅n que, en personas recuperadas de COVID-19 que desarrollaron una buena respuesta inmune con la infecci贸n, la mejoran con la vacunaci贸n; y que el lapso entre el diagn贸stico de COVID-19 y la vacunaci贸n no influy贸 en los t铆tulos de anticuerpos obtenidos.

El estudio, coordinado por el IMMCA y el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucum谩n, fue realizado por un consorcio entre m煤ltiples investigadores, m茅dicos, bioqu铆micos e instituciones. Fue liderado por Rossana Chahla (Ministra de Salud de la Provincia de Tucum谩n), Rosana Cheh铆n (Directora del IMMCA e investigadora principal del CONICET) y Gabriela Perdig贸n (Profesora em茅rita de la UNT e investigadora superior del CONICET). Del IMMCA (CONICET, UNT, SIPROSA), participaron los investigadores Diego Ploper, Esteban Vera Pingitore, Sergio Benjam铆n Socias, C茅sar Lu铆s 脕vila y los becarios Rodrigo Hern谩n Tomas-Grau, Silvia Adriana Navarro y Agust铆n Stagnetto. Las investigadoras Silvia In茅s Cazorla y Carolina Maldonado participaron por parte del CERELA (CONICET). Del Laboratorio de Salud P煤blica (LSP), formaron parte Conrado Llapur, Dardo Costas, Isolina Flores, M贸nica Aguilar L贸pez, Patricia Aznar, Mar铆a Elena Alcorta, Eva Mar铆a del Mar V茅lez; y de la Facultad de Medicina (UNT) Gabriela Apfelbaum. Adem谩s, contaron con la colaboraci贸n de expertos nacionales como Alexis Edelstein y Claudia Perandones (ANLIS MALBRAN), e internacionales como Gustavo Mostoslavsky y Dar Heinze (Boston University), Raul Mostoslavsky (Harvard University), y Shreyas Kowdle y Benhur Lee (Mount Sinai, New York). (Fuente: Claudia Nicolini / CCT NOA Sur / CONICET. CC BY 2.5 AR)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42609/duracion-de-los-anticuerpos-producidos-por-la-vacuna-sputnik-v