Dramático choque en el fútbol portugués que dejó inconsciente a Nanu: la reacción del ex Real Madrid Pepe tras ver a su compañero en el piso

El defensor de Porto Nanu recibió un golpe del arquero ruso Kritsyuk y debió ser trasladado al hospital de urgencia. “Tuvo una conmoción cerebral y una lesión vértebro-medular con pérdida de conocimiento”, informó el club

La reacción fue inmediata: todos los futbolistas cercanos a la escena comenzaron a agitar sus brazos para pedir la rápida intervención médica. El defensor del Porto Nanu había caído segundos antes tras chocar con el arquero ruso Stanislav Kritsyuk del Belenenses y estaba en el suelo inconsciente. La situación se extendió por más de diez minutos e incluyó la presencia de una ambulancia, que trasladó al jugador al hospital para una atención exhaustiva.

Uno de los jugadores que se mostró más preocupados fue el ex defensor del Real Madrid Pepe, quien tomó su remera y se tapó el rostro durante varios segundos en clara señal de temor por lo que estaba viendo. Mientras tanto, los especialistas trabajaban en el campo de juego sobre la salud del futbolista nacido en Guinea-Bissau que llegó a uno de los equipos más poderosos de Portugal para esta temporada.

El parte médico oficial que emitió el club profundizó la intranquilidad hasta estas horas: “Nanu tuvo una conmoción cerebral y una lesión vértebro-medular con pérdida de conocimiento. En este momento está estable, consciente y ya está orientado en el tiempo y el espacio”. Por lo pronto, el defensor de 26 años continúa bajo observación médica en el Hospital S. Francisco Xavier, donde inicialmente fue atendido por un neurocirujano y a donde le realizaron una tomografía.

“Le deseo lo mejor a Nanu. Por lo que dijeron los médicos, hay que tener paciencia. Esa jugada creo que fue penal, pero el árbitro estaba allí para decidir. Creo que esa falta es clara. Hoy en día hay suficiente tecnología para despejar dudas. Hablé con el árbitro asistente, me dijo que fue un golpe involuntario. Pero el arquero chocó a Nanu. Necesitamos aclarar los criterios para que todos podamos entender. Porque para nosotros es un criterio y para otros es diferente”, analizó Pepe sobre lo ocurrido en declaraciones que recogió el diario portugués Récord.

El que se mostró visiblemente más indignado fue Francisco J. Marques, director de comunicación del Porto. “Un día matarán a un jugador del FC Porto pero no pasará nada, porque Fábio Veríssimo encontrará legítima defensa. ¿Y los criterios disciplinarios?”, escribió en sus redes sociales con un video que mostraba una serie de faltas duras ocurridas en el partido entre Porto y Belenenses que culminó 0-0.

El juez Fábio Veríssimo no amonestó al arquero Kritsyuk y tampoco cobró falta. Cabe destacar que el fútbol portugués fue uno de los primeros a nivel mundial en aplicar el VAR después de Holanda.

“Espero que Nanu esté bien y vuelva rápidamente al campo. Teniendo en cuenta que me han insultado mucho en Internet, quiero explicar lo que pasó: intenté interceptar el balón, Nanu y yo nos dirigimos hacia él. Grité que iba al balón. La repetición muestra claramente que mis puños vienen justo después de la pierna de Bruno Ramires. La decisión del árbitro y del VAR de no ejecutar un penal corrobora mis palabras. El video lo muestra, no volé hacia Nanu con los puños como se muestra en fotografías o en ángulos de algunos videos. Vino hacia mí y nos golpeamos la cabeza. No hubo malicia en mi acto. Podría haber sido yo quien estaba en el lugar de Nanu. Nadie tiene la culpa de lo que pasó. Es deporte y desafortunadamente a veces pasan estas cosas”, escribió el arquero de 30 años en sus redes sociales tras ser objeto de críticas.

https://www.infobae.com/america/deportes/2021/02/05/dramatico-choque-en-portugal-que-dejo-inconsciente-al-futbolista-nanu-la-preocupante-reaccion-del-ex-real-madrid-pepe-tras-ver-a-su-companero-en-el-piso/