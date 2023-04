¿Dónde pica el mosquito y por qué hay que cuidarse de que no pique dos veces?

¿Es cierto que el aedes aegypti pica siempre por debajo de las rodillas? Si un vecino tiene dengue, ¿me puedo contagiar? ¿Hay que limpiar los cacharros y las fuentes de las macetas con lavandina? ¿Y con detergente? ¿Tengo que tener precauciones igual si vivo en un edifico? ¿Qué pasa si ya tuve la infección? ¿Cuáles son y cómo se presentan los síntomas?

A pesar de que hace años hay campañas de prevención del dengue, las dudas suelen ser recurrentes. Y todas estas preguntas salieron a la luz todavía con más fuerza este año, debido a que el brote de la enfermedad fue mucho mayor y el total de muertes ya llegó a 32, lo que representa un récord histórico, superando ya en seis personas el total del 2020.

Página|12 se contactó con virólogos, infectólogos, entomólogos y biólogos, quienes desmintieron los principales mitos que giran alrededor del dengue y agregaron algunos datos para mejorar y hacer más eficiente el cuidado y la prevención.

Qué es el dengue

Antes de adentrarse en los principales mitos, es importante tener en claro que el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito perteneciente al género Aedes, principalmente el aedes aegypti.

El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae y existen cuatro variantes: los serotipos 1, 2, 3 y 4.

La inmunidad es serotipo-específica, por lo que la infección con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo (inmunidad homóloga) y solo por unos meses contra el resto de los serotipos (inmunidad heteróloga).

Los principales mitos sobre el dengue

“El mosquito que transmite el dengue no vuela largas distancias”

Esta primera afirmación es verdadera. Pero se deben tener en cuenta algunas cuestiones. Así lo explicó a este medio el epidemiólogo e infectólogo Hugo Pizzi: “El mosquito lo máximo que llega son 85 metros. El problema es que si en una manzana todos los habitantes tienen hábitos higiénicos menos uno, el que tenga un patio sucio, contamina toda la cuadra”.

“Es cierto que el radio de vuelo es corto. El mosquito no está migrando. Pero siempre hay que tener en cuenta que el dengue se transmite a través de la picadura a una persona infectada. Es decir, con el desplazamiento de personas infectadas podemos reemplazar esa limitación del mosquito”, explicó por su lado el virólogo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Humberto Debat.

“El mosquito no vuela alto”

Otra de las afirmaciones que circula respecto al dengue es que el mosquito transmisor “no vuelta alto”, por lo que quienes viven en los pisos altos de un edificio corren menos riesgo. Esto es falso.

Si bien es cierto que no suelen volar alto, la necesidad de alimento y un lugar donde poner los huevos puede hacer que se trasladen sin problema a grandes alturas.

Fumigaciones para reducir la población de Aedes aegypti. Imagen: NA.

“El dengue no es contagioso”

El virus del dengue no se transmite de persona a persona, pero sí a través de los mosquitos. Así lo explicó el jefe División Infectología en Hospital de Clínicas, Daniel Stecher: “El virus circula en la sangre siete días coincidiendo con la fiebre. Durante ese período, si un infectado es picado por un Aedes este puede transmitir la enfermedad. Una vez pasada la fiebre, no hay riesgo de transmisión”. Por este motivo es fundamental incrementar los cuidados en caso de infección.

“El aedes aegypti pica debajo de la rodilla”

El mito de que el mosquito transmisor solo pica debajo de las rodillas es falso. “Por lo general, si estás parado, como son de vuelo bajo, lo más frecuente es que pique en la zona de la pierna” explicó a Página|12 el entomólogo y biólogo Walter Ricardo Almirón.

Sin embargo, no hay nada que indique que esto es únicamente así, por lo que la recomendación es ponerse repelente en todo el cuerpo.

¿Los mosquitos “comunes” se comen al aedes aegypti?

Este tercer mito sobre los mosquitos depredadores es falso. Así lo explicó Almirón: “Los mosquitos que están en nuestra vivienda o inmediaciones no son depredadores. Hay algunas especies de depredadores, pero se encuentran en ambientes tipo campo. El mosquito ‘común’ no es para depredador”.

¿Los huevos del dengue solo se matan con agua hirviendo?

La prevención es central en la lucha contra el dengue. Por eso, el descacharreo —es decir, sacar de las viviendas todo tipo de objetos que representen un potencial criadero que puede estar dentro de casas, patios, jardines o en los alrededores— es un elemento central de lucha diaria contra la enfermedad.

Pero, ¿cuál es la manera más efectiva de hacerlo?

Ante esta pregunta, Almirón explicó que es cierto que con agua caliente las larvas se van a morir. Sin embargo, sostuvo que no es una técnica muy recomendada. “Si tenés que usar un recipiente, lo primero que hay que hacer es cepillarlo para raspar los huevos adheridos. Si los tiras al suelo, no se van a criar”, comentó. En tanto, aseguró que “el uso de lavandina puede tener un efecto para las larvas chiquitas”.

¿El mosquito aedes aegypti es el único negro con manchas blancas?

“No es el único con el mismo patrón. En Misiones y en Corrientes hay otra especie parecida. Pero en Buenos Aires y alrededores con esas características está solo Aedes”, aclaró el entomólogo.

Dengue: ¿los síntomas de la infección van de arriba hacia abajo?

Respecto a los contagios, está el mito de que los síntomas van desde la cabeza a los pies y bajando. Stecher explicó sobre este punto que “el cuadro clínico consiste por lo general en dolor de cabeza, dolores musculares articulares y fiebre”, pero que “no hay una progresión en el cuerpo”.

Pizzi, por su lado, explicó que en general “comienza como un cuadro gripal”, pero que el infectado “nota las picaduras”, por lo que esto lo puede hacer presumir que se trata de dengue. Después sigue “un fuerte dolor de cabeza; dolores articulares, que en el caribe le dicen rompehuesos’; y puede presentarse con diarrea, vómitos, fiebre”.

¿Una persona infectada no puede volver a ser picada?

Efectivamente, en el caso del dengue, la reinfección es un problema. Esto se debe a que el virus tiene cuatro serotipos. “Todos los que han sido picados y ahora se infectaron con otro serotipo pueden hacer el dengue hemorrágico”, es decir, debido a una “sinergia de potenciación” se da una reacción más grave a la misma infección, explicó Pizzi.