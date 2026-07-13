Donald Trump advirtió que destruirá Irán si intentan asesinarlo

El presidente de Estados Unidos afirmó que ordenó una respuesta militar inmediata contra Teherán ante cualquier intento de atentar contra su vida, en medio de la creciente tensión entre ambos países.

Donald Trump lanzó una advertencia directa a Irán y aseguró que hay “1000 misiles armados y preparados y apuntados” hacia ese país, listos para ser disparados si el gobierno iraní intenta asesinarlo.

El mensaje, publicado en su red social Truth Social el viernes por la noche, se conoció después de que trascendieran versiones sobre una supuesta advertencia de Israel a Washington sobre un plan iraní para matarlo.

El presidente estadounidense afirmó que ya dio órdenes al Ejército para “diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán” en caso de que las autoridades persas lleven adelante un atentado contra su vida.

Según detalló, la orden tiene vigencia por un año y podría ser extendida. Trump cerró su mensaje con la frase: “¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump”.

En una entrevista con el diario The New York Post, Trump ya había revelado que instruyó al Pentágono para bombardear Irán a “niveles nunca antes vistos” si llegara a ser asesinado por un complot de la República Islámica.

Sin embargo, el propio Trump aclaró en esa charla que no hay un plan reciente en marcha, aunque sostuvo que Teherán lo considera un objetivo desde hace años.

La advertencia pública se da en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas que pusieron fin al alto el fuego alcanzado el mes pasado.

Irán insistió este sábado en que “cumplió su palabra” desde la firma del protocolo de alto el fuego con Estados Unidos.

“Irán cumplió su palabra hasta ahora”, escribió en X el canciller iraní, Abás Araqchi, quien añadió que “solo puede haber respeto cuando es mutuo”.

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes y miércoles con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese del fuego alcanzado en abril.

Trump volvió a afirmar el viernes que ese alto el fuego estaba “terminado”, aunque aceptó seguir dialogando con Teherán.

“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”, afirmó en su plataforma Truth Social.