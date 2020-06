DOCENTES. “Necesitamos una fuerte presencia del Estado nacional”, aseguran desde la UDA

El Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero en contacto con la AM990 habló acerca de la situación de los docentes en Argentina.

Romero inició diciendo “por un lado debo decir que han sucedido muchas situaciones en estos meses, hay una profunda preocupación por todos los trabajadores, porque se esta evaluando la posibilidad de darle tratamiento a 14 proyectos en Diputados para reglamentar el trabajo a distancia”.

“La Confederación General del Trabajo (CGT) a la que yo respondo esta haciendo un análisis minucioso puesto que es un tema muy delicado”, agregó.

Asimismo, indicó “tuvimos muchos meses trabajando fuera de la ley porque el articulo 109 de la Ley Nacional de Educación indica que el trabajo a distancia esta avalado exclusivamente para mayores de 18 años, nosotros tuvimos la voluntad y el patriotismo de trabajar a distancia para sostener el vinculo docente-alumnos, no solo contra la ley, pero entendíamos que debíamos sostener este proceso educativo, este proyecto tuvo media sanción en Diputados y el jueves Senadores aprobó la modificación del artículo, en el caso docente exclusivamente mientras dure esta pandemia vamos a trabajar de manera remota, pero solo en el periodo”.

Asimismo dijo “en cuanto a los horario debemos decir que hubo una reunión paritaria la semana pasada, los integrantes de los gremios docentes no vimos aprobación al acta porque se reglamentó el trabajo a distancia pero nada se dijo del dinero, nosotros estamos haciendo una tarea titánica, usando nuestros hogares, muchos de ellos no están en condiciones para poder atender a los alumnos, muchos trabajadores no tienen computadora y usan el celular, es decir esta lleno de inconvenientes, en este sentido hay ausencia del Estado, nada se ha dicho al respecto”.

“Nosotros tenemos miles de docentes reemplazantes en muchas provincias, que no están pudiendo realizar reemplazos por lo tanto no tienen sueldos, ni obra social, estos temas no se han querido tomar en la reunión paritaria”, aseveró.

“Necesitamos una fuerte presencia del Estado nacional. Hemos propuesto que se le asigne la ayuda del IFE a los trabajadores que no pueden trabajar porque no se pueden realizar suplencias y esto no se ha puesto en agenda”,manifestó Romero.

“La gran discusión no se ha dado, vamos a seguir trabajando con la misma predisposición que siempre, pero hay que tener en cuenta que los docentes comemos y tenemos familias”, cerró.