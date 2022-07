Docentes Autoconvocados prevén realizar un paro y movilización para solicitar una recomposición salarial

Mirka Fernández de Docentes Autoconvocados en contacto con la AM999 habló acerca de las acciones que llevarán adelante en el gremio para que los salarios lleguen a alcanzar a la inflación.

Fernández dijo “la situación del docente y del trabajador es bastante complicada y todos los adelantos y las sumas otorgadas por el Gobernador no han alcanzado a cubrir nuestros gastos porque hoy a mitad de mes, ya no tenemos dinero”.

Y añadió: “nosotros necesitamos una recomposición salarial, nos urge que alcance a la canasta básica”.

“Nosotros nos acercamos a hablar con los colegas para que sean ellos los que nos digan que están dispuestos a hacer y cuáles creen que serían las próximas medidas a seguir”, indicó.

“Si bien aún no hemos finalizado con las consultas, la mayoría nos ha dicho que lo mejor es hacer un paro y movilización cuando las clases se reinicien tras las vacaciones de invierno”, cerró.