DOBLE INDEMNIZACIÓN. ATE aseguró que la propuesta de Nación es bienvenida entre trabajadores

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Formosa, Néstor Vásquez, habló con la AM990 y opinó sobre la doble indemnización laboral dispuesta de manera transitoria por 180 días por parte de un decreto y aseguró que esta política es bienvenida entre trabajadores.

Vázquez, comenzó diciendo “creo que nosotros como clase trabajadora, y que veníamos con una importante perdida de nuestros derechos, de poder adquisitivo de los salarios, poner alguna traba a los despidos como se venia dando, nos parece sumamente importante, pero también en algunos casos en este pasado reciente lo que hubo también fueron muchas fábricas cerradas, cayó la producción en muchas fabricas, como consecuencia de las políticas impulsadas por el ex presidente, para nosotros esta propuesta son bienvenidas porque lo que aquí ocurre es que se pone traba para los despidos y este es flagelo que hoy tiene la clase trabajadora”.

Asimismo, siguió “creo además que esta medida tiene que ver con un plan integral que seguramente el gobierno lo tiene, porque también lo tiene en la premisa de poner mas dinero para el consumo masivo, mejorar el salario y esto va a significar la reactivación del aparato productivo, yo creo que pasa por ahí. Nosotros somos muy optimistas en las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional”.

Consideró también “yo creo que acá tiene que ponerse en funcionamiento el aparato productivo, nosotros tenemos el 50 por ciento paralizado como consecuencia de políticas que fueron muy nocivas para el país”.

Bono para los trabajadores públicos nacionales

En relación a un pedido de bono para trabajadores de la administración nacional, señaló “nosotros en ese sentido, no tenemos la información. Los bonos que se han dado son para los jubilados. Nosotros en lo particular, en Formosa lo que estamos haciendo es pedirle al Gobierno de la provincia que nos otorgue un bono de 5 mil pesos, yo creo que es necesario que se les otorgue sobre todo a los empleados municipales porque sus sueldos están muy por debajo y no llegan a fin de mes. Reconocemos los esfuerzos al Gobierno provincial al darnos un bono, pero teniendo en cuenta los últimos aumentos, no alcanza”.