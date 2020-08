DNU QUE PROHÍBE REUNIONES FAMILIARES. Aseguran que las provincias no pueden incumplir este decreto

El abogado constitucionalista Humberto Granada Notario en contacto con la AM990 habló acerca de diferentes cuestiones entre ellas el DNU de Nación en el que se prohíben las reuniones familiares y sociales por 15 días y de la reforma judicial.

Granada notario dijo “previamente hay que aclarar que ese decreto es absolutamente inconstitucional, loes porque estando en funciones el parlamento, aunque sea de manera virtual necesariamente ese tipo de disposiciones tiene que pasar por el procedimiento de ley”.



“Los DNU solamente en forma muy excepcional pueden dictarse cuando hay una necesidad y urgencia y sobre todo cuando no se puede practicar el trámite normal del dictado de una ley, en este momento el Congreso esta funcionado de modo que este impedimento no existe y después de 120 días de cuarentena francamente hubo tiempo de sobra para enviar el proyecto de ley pertinente al Congreso y que salga por ley, es por ello que decimos que decimos que ese decreto es inconstitucional y lo es no solo porque no hay posibilidad de obviar el trámite de ley, sino que porque se inmiscuye en un tema que está prohibido a los DNU que es la materia penal, impositiva, la de partidos políticos y sufragios, ésas son materias que están prohibidas a la posibilidad de que el Ejecutivo dicte un DNU, de modo que hay una sobre inconstitucionalidad porque como bien lo decía el profesor Sabsay están aplicando el Código Penal por analogía y esto es una locura”, añadió.



“Amén de ello, hay que decir también que están violando el derecho a la intimidad de las personas porque nuestra Constitución en el Art. 14 establece la protección y la inviolabilidad del domicilio y también el Art. 19 protege el derecho a la intimidad contra cualquier situación en donde se pretenda invadir la zona de reserva que tiene el individuo que es precisamente su domicilio y vida privada”, dijo el letrado.



“Hay que decir que la Constitución no está suspendida, está vigente y con el pretérito de la emergencia que se está trasladando a mucho más de 4 meses realmente no podemos evitar o impedir la intervención del Congreso que es el organismo que debe resolver estos temas”, opinó.



Asimismo, indicó “creo que el Poder Ejecutivo está avasallando el ámbito de operatividad del Congreso y está también las garantías constitucionales básicas porque una cosa es una emergencia, una cuarentena por 30 o 60 días o mientras el Congreso y la Justicia no trabajaban, pero actualmente están en pleno funcionamiento ambos poderes y no puede haber un avasallamiento del Ejecutivo, francamente entiendo que es inconstitucional”.



“Ahora bien, si debe ser aplicado o no por las provincias, creo que sí porque considero que las mismas no pueden actuar en contra de lo que dispone el Gobierno Nacional aun cuando esto parece inconstitucional, pero nosotros no podemos decretar la inconstitucionalidad de un DNU, mientras no sea impugnado por el Congreso o la Justicia deben respetar las provincias este decreto”, opinó al respecto.



Y aseveró que “tiene que haber en todo caso una impugnación de ese DNU a nivel nacional y esto se hace a través del procedimiento que está establecido en la propia Constitución, cuando un DNU se dicta tiene que pasar a una Comisión Bicameral Permanente que dice si es correcto o no y después el Plenario resolver si lo anula o lo deja vigente, esto todo en el plazo de 10 días. La propia Constitución está estableciendo el mecanismo por el cual debemos impugnarlos y nuestros representantes nacionales (Diputados y Senadores) tienen que tomar el recaudo de seguir de alguna manera las directivas de la provincia, pero no pueden alzarse en contra de las disposiciones nacionales”.



“Me da la impresión de que el Gobierno Nacional está un poco desesperado por los últimos resultados y también porque la gente está harta del confinamiento, entonces la verdad es que corremos el riesgo de que haya una anarquía como está sucediendo en otros países. No podemos permitir que cada cual haga lo que quiera de lo contrario se pierde el estado de derecho, el orden jurídico que debe ser respetado”.



Reforma judicial



En relación a la reforma judicial señaló “la reforma es absurda, y lo es por el momento de pandemia, en estos momentos no podemos permitir que se toque nada más que un fuero, que es el fuero penal nacional, el que se quiere alterar con la finalidad que todos conocemos que la academia lo dice, pero los políticos son más discretos. Es consagrada la impunidad desde ese ámbito contra los delitos de corrupción, esta es mi opinión, pero creo que es compartida por toda la academia en el país”.



“Tocar la Corte no tiene ningún sentido, porque el rol de esta es controlar la constitucionalidad de los actos, sentencias y leyes y esta tarea no puede ser realizada por salas, sino que debe ser por la Corte completa de modo que el incremento de la misma. La finalidad de la misma es otra que administrar justicia a mi juicio y es mi opinión, lo que se pretende con esto es preservar la impunidad por los actos de corrupción cometidos por algunos políticos en ejercicio del poder, es inoportuna porque de acuerdo a cómo se presenta el proyecto de reforma la designación de unos 200 jueces nuevos a un costo que teniendo en cuenta los sueldos que perciben es enorme la una economía en crisis como la nuestra. Yo opino que es inoportuna”, cerró.