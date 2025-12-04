Difunden la agenda turística de diciembre y Formosa comienza a “brillar”

Comenzó el último mes del año y el Ministerio de Turismo publicó la

agenda turística, invitando a “a participar de la gran variedad de

actividades que se realizarán en las diferentes localidades de nuestra

provincia”.

Uno de los principales atractivos es la propuesta del Gobierno provincial

denominada “Formosa Brilla”, ese atractivo sistema lumínico que se

extiende desde el Paseo Costanero capitalino hasta las plazoletas de la

Avenida 25 de Mayo.

Todos los 8 de diciembre, en el Día de la Inmaculada Concepción de la

Virgen María, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es el encargado de

habilitar, en la Plaza de las Banderas, el encendido de las luces que decoran

el centro de la Capital, así como también el pesebre hiperrealista –uno de

los más grandes del mundo- y el gran árbol de Navidad.

Dicho pesebre, que fue creado por el artista plástico argentino Fernando

Pugliese, tiene 124 piezas en tamaño real y natural de cada uno de sus

componentes, además de una ambientación especial con un moderno

sistema lumínico, músicas y relato sonoro de las distintas escenas y

secuencias que recrean el nacimiento del niño Jesús, dándole un sentido

didáctico a este símbolo del cristianismo.

En esta actividad “se combinan dos momentos muy importantes: la

celebración de la Virgen y el inicio del camino hacia la Navidad”, se

remarcó en ese sentido, destacando que “Formosa Brilla es una propuesta

del Gobierno de Formosa con el objetivo de generar un espacio que vaya

más allá del encendido de las luces, la disposición del pesebre, el árbol de

Navidad y la ornamentación de las calles, sino que es compartir la luz de la

esperanza que hoy más que nunca todos los argentinos necesitamos”.

En el interior

A su vez, en el interior provincial se llevarán a cabo importantes eventos,

como por ejemplo, la 10° edición del Festival de la Algarroba en Pozo de

Maza. Previsto para el 6 de diciembre, quienes asistan podrán disfrutar de

espectáculos musicales, bingo, expo feria artesanal y gastronómica.

Del mismo modo, el “Festi Campo 2025” tendrá lugar en Estanislao del

Campo del 19 al 21 de este mes. En el Complejo del Ferrocarril habrá

peñas, feria gastronómica, espectáculos musicales en vivo, entre otros.

Asimismo, en Colonia Pastoril, el 23 se hará el “Pastoril Brilla”, en el

acceso sobre la Ruta Provincial 2, mientras que ese día, en la localidad de

Villa Escolar, se realizará una feria navideña.

En Laguna Naineck también se organizaron ferias navideñas, que se

desarrollarán el 23 y el 30, en tanto que el día 7, desde las 9, Herradura

albergará el Campeonato Formoseño de Mountain Bike, en 40 y 80

kilómetros, con la largada en la zona del Camping Municipal y la playa.

A ello se suman las actividades fijas en espacios como la Cruz del Norte, el

Paseo Guadalupe Florece, el Patinódromo, el Paraíso de los Niños, la Plaza

San Martín, la Costanera capitalina, la Casa de la Artesanía, la Reserva de

Biósfera Laguna Oca, la Reserva Natural Guaycolec, entre otros, como los

museos y los campings municipales en las localidades del interior.