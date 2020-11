Diferencias en el Gobierno sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, aseguraron que la aplicación no será obligatoria. Sin embargo, los funcionarios Carla Vizzotti y Lisandro Bonelli dijeron lo contrario

Este lunes, el presidente Alberto Fern√°ndez anunci√≥ que la Argentina adquirir√° 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V y adelant√≥ que el pr√≥ximo mes recibir√°n casi la mitad de esa cantidad para que comience a ser aplicada cuanto antes en la poblaci√≥n de riesgo. Sin embargo, la noticia gener√≥ ciertas dudas en parte de la poblaci√≥n, ya que las investigaciones sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna a√ļn no son concluyentes. Por eso fueron muchos los que expresaron que no aceptar√°n someterse a la aplicaci√≥n del medicamento hasta no sentirse seguros.

Ante la incertidumbre generalizada y la poca informaci√≥n que todav√≠a se conoce, el ministro de Salud de la Naci√≥n, Gin√©s Gonz√°lez Garc√≠a, habl√≥ al respecto y con el objetivo de llevar algo de calma, adelant√≥ que la vacunaci√≥n contra el COVID-19 no ser√° obligatoria. En di√°logo con C5N, el funcionario dijo que ‚Äútrabajar√°n intensamente para convencer a la poblaci√≥n de la importancia de inmunizarse‚ÄĚ contra el coronavirus, aunque no ser√° parte del calendario obligatorio.

‚ÄúNo vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar‚ÄĚ, dijo Gonz√°lez Garc√≠a. Sostuvo en ese sentido que ‚Äúhay una corriente antivacunas y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar” y calific√≥ esta posici√≥n como un ‚Äúcomportamiento antisocial‚ÄĚ. “La vacuna no es s√≥lo prevenci√≥n del individuo porque previene que no se muera, sino que evita que haya circulaci√≥n del virus, y el coronavirus s√≥lo circula a trav√©s de las personas. Entonces es as√≠ es como se termina con la pandemia, con la vacuna‚ÄĚ, agreg√≥.

Pero al parecer, las cosas a√ļn no est√°n muy claras en el propio seno del gobierno, ya que dos importantes colaboradores del ministro se expresaron en un sentido completamente diferente. La primera de ellos fue Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud, quien anticip√≥ esta ma√Īana que la aplicaci√≥n de la vacuna contra el coronavirus s√≠ ser√° obligatoria y que de acuerdo al plan que est√°n dise√Īando, los grupos de riesgo ser√°n los primeros en recibir la dosis con la medicaci√≥n. Se trata de la n√ļmero dos de la cartera de Salud de la Naci√≥n y la funcionaria que viaj√≥ secretamente la semana pasada hasta Mosc√ļ para avanzar en la adquisici√≥n de las 25 millones de dosis de la vacuna rusa.

‚ÄúNosotros tenemos un marco legal en la Argentina que es la Ley de Vacunas que dice que la vacunaci√≥n es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado Nacional provee las vacunas para que la poblaci√≥n acceda independientemente de su posibilidad de pagarlo, y es obligatoria porque es un bien social que est√° por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme puedo enfermarme yo y tambi√©n propagar una enfermedad con una capacidad de transmisi√≥n alt√≠sima‚ÄĚ, dijo Vizzotti en di√°logo con Futurock.

Al respecto, la n√ļmero dos del Ministerio de Salud, trat√≥ de explicar el significado de ‚Äúobligatorio‚ÄĚ para aquellos que tienen incertidumbre o alg√ļn cuestionamiento a este plan de vacunaci√≥n contra el COVID-19. ‚ÄúCuando uno dice obligatoria la vacuna suena un poco agresivo o violento y gente que tiene alguna duda en relaci√≥n a todo lo que escucha y a una situaci√≥n de incertidumbre que nunca sucedi√≥ en relaci√≥n a la producci√≥n y provisi√≥n de vacunas, puede sentirse amenazada. Nuestro camino es la informaci√≥n, construir confianza y que la poblaci√≥n adhiera. En la Argentina, la mayor√≠a de la poblaci√≥n adhiere a las vacunas y se vacunar√≠a con las vacunas contra el coronavirus‚ÄĚ, indic√≥.

Por eso Vizzotti explic√≥ que ‚Äúno es lo mismo que no quieras ponerte la vacuna o que prefieras esperar un tiempo, que sea un 5% de la poblaci√≥n, a que no se quiera vacunar nadie‚ÄĚ. ‚ÄúLa expectativa y la informaci√≥n que vamos teniendo en todas las provincias es alt√≠sima. Y como siempre pasa, los que nos vamos a vacunar vamos a proteger de forma indirecta a los que decidan no vacunarse y trabajaremos fuertemente para que se vacunen los que no tengan acceso. Las vacunas funcionan porque son solidarias‚ÄĚ, indic√≥.

En esa misma direcci√≥n se pronunci√≥ Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Naci√≥n, quien en di√°logo con Radio Nacional, ratific√≥ la obligatoriedad de la vacuna anticoronavirus. ‚ÄúSer√° obligatoria y gratuita para toda la poblaci√≥n‚ÄĚ, expres√≥ el funcionario y agreg√≥ que primero se la dar√°n los grupos de riesgo como adultos mayores de 65 a√Īos, las personas que tengan enfermedades y el personal de salud y armada. Por otra parte, Bonelli se refiri√≥ a quienes tienen desconfianza sobre la vacuna de Rusia y declar√≥: ‚ÄúSon grupos minoritarios de la oposici√≥n y de un sector del periodismo que trata de sacar una ventaja pol√≠tica frente a cada acci√≥n del Gobierno‚ÄĚ.

“Que la gente se quede tranquila, todas las vacunas que comprar√° el Estado argentino ser√°n las que hayan cumplido con los requisitos y procedimientos legales que establece la legislaci√≥n nacional e internacional‚ÄĚ, asegur√≥ Bonelli.

Y como si ya las diferencias no fueran suficientes, opin√≥ al respecto Daniel Goll√°n, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quien se refiri√≥ al tema en el mismo sentido que su par a nivel nacional. ‚ÄúLa aplicaci√≥n ser√° voluntaria y con consentimiento informado‚ÄĚ, dijo el funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Ante las dudas planteadas por la vacuna, asegur√≥ que todos los laboratorios entregan informaci√≥n confidencial a la ANMAT sobre los resultados preliminares de la prueba de la vacuna y se√Īal√≥ que ‚Äútiene mil veces m√°s riesgo tomar paracetamol que aplicarse cualquier vacuna‚ÄĚ. Tambi√©n aprovech√≥ para criticar a los que ya adelantaron que no se vacunar√°n.

“Las vacunas son extremadamente seguras. El 99% de la gente se va a querer vacunar. Los que hacen ruido son locos sueltos. Puede haber imprevistos en los tiempos, pero siempre para garantizar la seguridad de la vacuna‚ÄĚ, concluy√≥ en di√°logo con Radio 10.

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2020/11/04/diferencias-en-el-gobierno-sobre-la-obligatoriedad-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus/