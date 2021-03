Diego Braghieri denunció que recibió amenazas por la patada que pegó ante la U de Chile en la Copa Libertadores

Fueron días difíciles para Diego Braghieri. Desde que impactó una dura patada en el partido frente a la U de Chile, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Libertadores, el defensor atravesó duros momentos a causa de las amenazas que recibió por la jugada que provocó su expulsión.

“No pienso en lo que pasó en la semana. Quiero aclararlo porque muchos periodistas han dicho cosas violentas sobre mi persona y sobre mi familia. Fue complicada la semana en lo personal, porque recibí amenazas en mi familia, pero trato de no entrar en eso y enfocarme en lo mío”, dijo el futbolista en diálogo con TNT Sports cuando terminó su compromiso contra el Taladro. “Mi forma de jugar fue siempre así, nunca fue de mala leche. El que me conoce realmente sabe cómo soy. Jamás en mi vida voy a ir a lastimar a un compañero. Juego al límite desde el primer entrenamiento hasta el último partido y voy a terminar jugando toda mi carrera así de esta forma. Quiero agradecerle a mis compañeros y al cuerpo técnico porque hoy estoy adentro de nuevo, portando la cinta”, aclaró.

En este sentido, el ex central de Arsenal manifestó lo que significa llevar la capitanía en el elenco de Boedo: “Portar esta cinta, con esta historia que tiene un club tan grande, significa mucho. Estoy muy contento por eso, no solamente por lo mío sino por cómo me recibieron mis compañeros desde el primer día. Me hicieron sentir uno más enseguida. Yo de a poquito voy aportando lo mío. Los capitanes no están jugando y me tocó hacerlo a mí. Trato de hacer lo mejor y ayudar a lo más chicos, que son lo mejor que tiene el club”.

San Lorenzo y Banfield igualaron sin goles en el Florencio Sola, en un espectáculo que careció de situaciones de riesgo. El Ciclón abordó el compromiso con ocho cambios, dado que Diego Babove optó por reservar a la mayoría de los titulares para la revancha con la U de Chile (1-1 en la ida), que deberá afrontar el próximo miércoles en el Nuevo Gasómetro.

“Debemos ir por este lado, eso es lo más importantes. Hoy el equipo presentó muchos cambios y nos vamos contentos con la sensación que dejó”, dijo el entrenador del Cuervo luego del choque. Y subrayó: “Tenemos muchos partidos importantes por delante y tener a todos los jugadores de esta manera nos deja tranquilos y contentos”.

En comparación con el partido del pasado miércoles en el país vecino, San Lorenzo repitió sólo un titular: el defensor Diego Braghieri, que no podrá jugar el desquite con la U por la suspensión que deberá cumplir. “Redondeamos un buen partido dentro de lo que esperábamos”, concluyó Dabove como balance de lo sucedido en Banfield.