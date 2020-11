DICTAMEN DE LA CORTE SOBRE VARADOS. Gialluca aseveró que “el fallo tiene todos los defectos que uno pueda buscar”

El defensor del pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 habló acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el ingreso de más de 7 mil varados a la provincia.

La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la provincia de Formosa. Más precisamente, en contra de su gobernador, Gildo Insfrán, a causa del manejo fronterizo durante la pandemia.

Gialluca comenz√≥ diciendo ‚Äúnosotros hemos realizando una serie de presentaciones por los colectivos vulnerables que han sido representados ante la justicia que residen en Formosa y los que necesitan regresar, los denominados varados‚ÄĚ.

‚ÄúLegalmente este fallo si fuese parte de un trabajo practico de abogac√≠a de cualquier universidad del pa√≠s y fuese su profesor lo reprobar√≠a. Este fallo tiene todos los defectos que uno pueda buscar, no solo los defectos procesales, de forma y de fondo. Es un fallo que va a quedar en la memoria de la jurisprudencia argentina y por lo tanto abre un abanico de interrogantes‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

‚ÄúEste fallo es consecuencia de la presentaci√≥n de una acci√≥n de amparo del doctor (Carlos) Lee, no sobre el Habeas Corpus colectivo, tambi√©n nos abre un interrogante de decir porque no tom√≥ la Corte el Habeas Corpus del senador (Luis) Naidenoff y personalmente debo decir que no lo tom√≥ porque si hubiera sacado este fallo como consecuencia del trabajo del doctor Naidenoff la verdad que ser√≠a mayor el esc√°ndalo jur√≠dico que tenemos como consecuencia de este fallo‚ÄĚ, puntualiz√≥.