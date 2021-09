DÍA DÍA DEL HÉROE FORMOSEÑO. Ceferino Reato presentará su nuevo libro en Formosa

El periodista e historiador Ceferino Reato presentará el lunes 4 de octubre en nuestra provincia su último libro Los 70, la década que siempre vuelve. En contacto con la AM990 habló al respecto.

Reato comenzó diciendo “esteré en Formosa el lunes 4 de octubre a las 18 horas en el centro de veteranos y voy a presentar mi último libro que se llama “Los 70, la década que siempre vuelve” donde se habla también de Formosa y trata de dar un pantallazo para quienes no conocen esta década y lo que sucedió”.

“El primer viaje en avión por el país lo quiero hacer a la provincia ya que siempre tengo un acuerdo muy grato de Formosa de cuando vine a investigar para mi libro “Operación Primicia” que habla de lo sucedido allí”, añadió.

“Recuerdo que estaba en el hotel en Formosa y uno de los soldados que combatió Rogelio Mazacotte fue el que me avivó y me dijo que los familiares de los guerrilleros fueron los que cobraron y nosotros no, jamás pensé que esto podría ser así porque salta toda la lógica y en Buenos Aires tampoco lo podían creer”, siguió.

“Ese 5 de octubre mueren 24 jóvenes en el cuartel, 12 de un lado y 12 del oro y los parientes de los 12 guerrilleros muertos cobran una indemnización como si fuese que habían sido víctimas del terrorismo de Estado y hay que decir que ellos murieron entrando ilegalmente, los soldados se defienden porque estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio, los parientes que atacaron fueron indemnizados y los otros que defendieron la patria nada, esto es algo de locos”, manifestó el escritor.

“Lo decretado por el expresidente Mauricio Macri en relación a darle el mismo monto de indemnización a los soldados no se reglamentó porque cambió el Gobierno Nacional y estos todavía no lo han reglamentado”, indicó.

“Creo que podría darse un anuncio este año porque ha cambiado el gabinete. Yo pedí una audiencia con el Gobernador (Gildo) Insfrán para decirle que él haga algo para que la gente pueda cobrar esto, teniendo en cuenta la llegada que tiene Gildo Insfrán con el Presidente de la Nación, tengo que la expectativa de que me reciba no para mi si no para hablar de este tema con él”, se explayó.

Tal como señala el autor en el primer capítulo del libro: “La década del 70 fue una orgía de sueños, ideales, sangre y muerte; una escalada de pasiones sin freno; de amor y entrega a la causa de los pobres y a la Revolución pero también de odio intransigente a los ‘enemigos del pueblo’, una categoría bastante amplia que incluía no solo a militares y policías sino también a la ‘oligarquía’, los funcionarios ‘corruptos’, los políticos ‘vendepatria’, los sindicalistas “burócratas” y la clase media ‘colonizada’ y ‘entreguista’”.