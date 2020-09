DÍA DEL MAESTRO. Docente rural: “Somos más que docentes acá”

La directora de la escuela N°389 “El Churcal”, Sandra Cortez en contacto con la AM990 contó cómo es trabajar en una comunidad en la que no solo le toca ser maestra si no que cumplir muchas veces varios roles y profesiones.

La comunidad El “Churcal” distante a unos 70 kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez, pero tras la inundación del año 2018 cuando el agua arrasó con la mencionada comunidad fueron traslados a unos 7 kilómetros de Pozo de Masa, a un asentamiento llamado Solidaridad.

En relación a la actividad propia del docente en escuelas rurales, la docente indicó “llegamos muy temprano a la escuela y ayudamos a preparar el desayuno para los niños. Nosotros estamos trabajando en las clases semipresenciales, se trabaja por ciclos evitando el aglomeramiento, es muy difícil porque los niños no entienden, ellos ven al maestro y quieren ir a la escuela y que todos sean atendidos”.

“Es un trabajo duro, este tema del virus nos ha llevado a organizarnos con el tema de la higiene y el lavado de las manos, alcohol. Nosotros somos de todo porque somos mamás, enfermeras, psicólogas. Hacemos muchas funciones porque realmente la docencia nos lleva a hacer de todo”, manifestó la mujer.

“Nosotros no nos regimos por horarios ya que si hay que dar más horas a las clases lo hacemos. El maestro rural se ocupa además de la educación también nos ocupamos de la salud. Muchas veces vamos a lugares donde no hay ni luz ni agua, pero ese es nuestro trabajo”, señaló.

“Hace 13 años que estoy en el monte, me inicié acá, nosotros no tenemos ni sábados ni domingo y si algún miembro de la comunidad tiene algún inconveniente nosotros allí estamos para apoyarlo”, puntualizó emocionada.