DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO- Alarcón: “El empleo mercantil en Formosa se sostiene pese a la difícil situación económica”

En diálogo con Radio Uno, Aníbal Alarcón, secretario general del Gremio de Empleados de Comercio de Formosa, afirmó que la actividad mercantil mantiene alrededor de 12 a 13 mil trabajadores registrados y no ha sufrido despidos masivos, a pesar de la compleja coyuntura económica.

“Gracias a Dios estamos en plena lucha para sostener las fuentes laborales, y los empresarios colaboran para evitar despidos”, subrayó. Sin embargo, reconoció que existe un porcentaje de empleados no registrados —estimado en torno al 10 o 15%— y que se realizan inspecciones junto a la Secretaría de Trabajo para avanzar en el blanqueo.

Alarcón detalló que el salario inicial de un trabajador de maestranza ronda el millón de pesos en mano por una jornada de 48 horas semanales. También criticó la política económica del gobierno nacional, a la que calificó de “muy lamentable”, y llamó a los trabajadores a reflexionar de cara a las elecciones del 26 de octubre.

