DÍA DEL AMIGO. Buena jornada para el sector gastronómico

El referente de la Asociaci贸n Empresaria, Hotelera y Gastron贸mica de Formosa, Mat铆as Orosco en contacto con la AM990 habl贸 acerca de c贸mo trabaj贸 el sector ayer, en el D铆a del Amigo.

Orosco comenz贸 diciendo 鈥渇ue una buena jornada la de ayer, hubo buenas ventas. El tiempo por ah铆 quiso jugar una mala pasada porque por ah铆 llovi贸 un poco, pero a la gente hay que darle un premio porque siguen apoyando al sector a pesar del frio que hace鈥.

Y a帽adi贸 鈥渟on muchos factores los que mov铆an a las personas ayer, creo que la gente necesita juntarse con amigos, estar juntos un rato al menos y la mayor铆a de las personas ha tomado conciencia y salen a los lugares con todos los protocolos y respetando todo. Ellos tambi茅n apoyan al sector鈥.

Horarios

鈥淒esde el D铆a del Padre que fue cuando nos habilitaron la posibilidad de trabajar en este horario es que lo venimos diciendo, hay una demanda muy grande, no todos los gastron贸micos podemos abrir durante el d铆a y la oferta gastron贸mica no es tan grande tampoco, no llegamos a cubrir la demanda porque en varias ocasiones hemos tenido que decirle a la gente que no los pod铆amos atender porque son imitadas las mesas y es imposible atenderlos en el horario muy acotado鈥, se帽al贸.