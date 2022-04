DÍA DE LA TIERRA. “Ésta fecha nace como resultado de una movilización y de la necesidad de reflexionar sobre qué le estamos haciendo a la tierra”

El subsecretario de medio ambiente y Recursos Naturales de la provincia, Hugo Bay en contacto con la AM990 habló acerca de ésta importante fecha.

Bay comenzó diciendo “por lo general éstos días en los que se conmemoran determinados temas tienen que ver con la necesidad de que se reflexione como sociedad y el Estado aún más en torno a las decisiones políticas y en este caso sobre temas ambientales”.

“El Día de la Tierra tiene un origen muy particular y emblemático por el hecho de cómo fue que se dio está fecha. Ésta fecha fue el resultado de una movilización que se dio de un Senador de Estados Unidos quien llamó a ésta movilización al pueblo de Estados Unidos en relación al tema ambiental y el resultado fue muy sorpréndete y ahí se puso al descubierto que se estaban haciendo muy mal las cosas y que era el producto de una demanda social que debía ser tratada e incorporada no solo allí, sino que en todos lados”, siguió.

“Este hecho fue muy movilizador y eso estuvo cargado de muchas consignas que no solo tuvieron que ver con lo ambiental, si no que también con la guerra y el hecho de convivir con la naturaleza”, manifestó.

“Ésta fecha tiene que ver con la necesidad de reflexionar desde el Estado y la sociedad en relación a la naturaleza”, cerró.