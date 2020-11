DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. La Secretaría de la mujer asiste a 1500 mujeres violentadas

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre desde 1981 en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las “Las Mariposas”, eran tres activistas políticas de República Dominicana. Inspiradas en el triunfo de las revoluciones contra las dictaduras en algunos países de Latinoamérica a finales de la década de 1950 —Colombia, Venezuela o Cuba—, fundaron el grupo revolucionario de extrema izquierda “14 de junio” contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron torturadas y encarceladas en varias ocasiones por su activismo, aunque siempre acababan siendo liberadas. Pero el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar dominicano, siguiendo órdenes de Trujillo. Sus cadáveres se encontraron en el interior de un vehículo que había sido despeñado por un precipicio simulando un accidente. La AM990 dialogó con la titular de la secreataría de la Mujer en Formosa García quien habló al respecto.

“Durante todo el mes hemos llevado adelante diversas actividades conmemorativas con la idea de generar conciencia y pasar a la acción de la lucha contra las mujeres. Esta es una lucha que tenemos a diario ya que la violencia contra la mujer no tiene hora, días ni tampoco distingue edades. estamos expuestas a todo tipo de violencia en cualquiera de sus variaciones”, añadió.

“La violencia de género es una violación a los derechos humanos, si todos trabajamos y damos espacio para tratar estos temas y eliminar la violencia hacemos mucho”, se explayó.

“Vale señalar que desde comenzó el aislamiento llevamos asistiendo y acompañando a 1500 mujeres que se han animado a denunciar, en este punto no podemos decir que han aumentado los casos de violencia, si no que mas bien han aumentado las denuncias ya que estas no solo fueron victimas durante la pandemia, si no que esta lo que hizo fue conocer la pareja y denunciarlo a partir de conocerlo”, señaló.

LA ONU

Según la ONU Mujeres, a escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja.

Además, y por motivos de la pandemia por COVID 19, en algunos países el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado.

Las mujeres adultas representan cerca de la mitad (el 49 por ciento) de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72 por ciento.

Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo.

Al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en los 31 países en los que se concentra esta práctica. La mitad de estos países se encuentran en África Occidental.

El concepto de violencia hacia la mujer comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.