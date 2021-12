DÍA DE LA DEMOCRACIA. Amarilla recordó la labor de Raúl Alfonsín

El diputado provincial, Juan Carlos Amarilla en contacto con la AM990 habló acerca del significado de la Democracia y de quien fue uno de los actores más importantes para que ésto vuelva al país, Raúl Alfonsín.

Amarilla dijo “Alfonsín fue un apasionado de la política, del radicalismo y un ferviente defensor de los derechos humanos, entonces hay que decir que él es el protagonista de esa etapa que ha sido muy importante en la etapa argentina porque lo que se anteponía entre un Gobierno y otro era un gobierno dictatorial. Frente a los problemas que se estaban presentando en Argentina Raúl Alfonsín siempre salió y dio la cara, él siempre peleó como nadie, nunca le importó a qué partido pertenecía la persona afectada, siempre peleo por los derechos humanos. Viene bien que en este 10 de diciembre el homenaje lo dirijamos a él y a todos los que buscaron esto siempre”.

“Existía mucho miedo entre los abogados en época dictatoriales porque firmar un pedido de búsqueda de algún familiar le podía significar no solo perder el registro, sino que también su propia libertad porque en ese momento se ponía en un listado en el que no quería estar, por eso era muy delicado. Él mismo fue a ver a personas del Socialismo, Justicialismo, en todo el país es por eso el reconocimiento hacia él de todos los partidos políticos. Alfonsín dejo de ser patrimonio de la UCR”, continuó.

“Argentina fue el único país que encarceló a los genocidas y militares, no se dio en ningún otro país. Lamentablemente y en nombre de la supuesta necesidad de una reconciliación, porque este fue el argumento central se los terminó indultando y hay determinados indultos que uno puede llegar a justificar, pero no hay ninguna duda de que ese indulto estuvo mal otorgado y creo un mal precedente porque lo que hay que decir es que en Argentina no solo se condena desde el punto de los partidos, sino que además desde el conjunto de las instituciones y se debe decir que se deben castigar este tipo de hechos”, manifestó.

Realidad política

Amarilla indicó “hay que decir es que nosotros siempre quisimos superar nuestras situaciones críticas y se originan por el exceso de democracia interna que tenemos, acá no hay un mandamás ni en la provincia ni en el país y en consecuencia los dirigentes expresan libremente sus opiniones, no es un partido en donde uno ordena y el otro acata, este es un partido democrático y así ha logrado sobrevivir tantos años. Creo que dentro del radicalismo hay quienes no aprenden e ABC de la democracia y este es respeto a los números”.

“Sucedió algo muy grave porque hay 33 diputados nacionales sosteniendo la presidencia del bloque de (Mario) Negri y un grupo de 12 sosteniendo un sector del partido encabezado por Lousteau. Me parece que se equivocan en una lectura básica porque hay que entender que el radicalismo es un partido democrático y tiene un modelo organizacional que tiene un eje que es consenso y el número que te acompaña y los que acompañan a (Mario) Negri muchos de ellos también son tan ganadores como los dirigentes de Córdoba. El argumento que hay es pobre y se va a ir diluyendo a medida que pase el tiempo porque no va a tener el reconocimiento del partido. Los dos Diputados nacionales nuestros han acompañado la candidatura de Mario Negri”, cerró.