Día de furia en Resistencia: incidentes con corridas y vidrieras rotas

Una manifestación de organizaciones sociales derivó en momentos de tensión ayer en el microcentro de Resistencia. Entre los movimientos sociales se encontraban el Movimiento Trabajo y Humildad (MTH), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos, Movimiento Darío Santillán, entre otros.

Según aseguró el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, a la prensa local, se detectó el “uso de pirotecnia hacia el personal policial, gomeras con balines, ladrillos, pedazos de vereda. Fue una agresión realmente muy violenta que fue, por supuesto, repelida por el personal policial que intervino y lamentablemente también este grupo de violentos causó daños a vehículos y a vidrieras de comercios cuando se iban dispersando”.

Agentes de Infantería y la Montada junto con el carro hidrante avanzaron sobre manifestantes. En la arremetida, se dispararon balas de goma y arrojaron gases y agua. Los manifestantes se replegaron hacia la avenida Sarmiento, y luego por Brown hasta el edificio del Superior Tribunal de Justicia, ubicado en la esquina de López y Planes.

El subsecretario de Prevención en Abordaje Territorial, Gustavo Olivello, defendió el accionar policial y ante los medios presentes aseguró que “es una vergüenza lo que pasó. La Policía pondrá a disposición de la Justicia todas las actuaciones judiciales. Hago un llamado a la Justicia, procedan en consecuencia. Comiencen a dictar los autos de procesamiento con prisión preventiva conforme los delitos que se están constatando, porque de lo contrario estas personas delinquen permanentemente e hicieron de su forma de actuar un monopolio, un monopolio violento”.

Seguidamente se refirió a una posible salida del Gobierno tras las medidas adoptadas: “Mi renuncia siempre está a disposición. Pero si yo renuncio, o me echan, me voy con la frente en alto y con la satisfacción del deber cumplido. Vine a cumplir la misión que se me encomendó, y si me echan, le mintieron a la sociedad”. La manifestación terminó también con automóviles dañados. Las organizaciones piden la renuncia de Olivello, así como asistencia alimentaria y económica.