DETENCIÓN DE DANIEL SUIZER. La Policía dice que la gente que lo acompañaba a Suizer y Neme estaba muy violenta

Ayer, domingo el abogado que integra el grupo de trabajo de Gabriela Neme, precandidata a diputada nacional del frente Estamos con Vos Daniel Suizer, fue abordado por efectivos de la Policía de la provincia y fue llevado a la Alcaidía de varones del barrio San Antonio, este hecho desencadenó una serie de manifestaciones a favor del letrado. El Jefe de la Unidad Regional Nº1, Comisario General Victor Tellez en contacto con la AM990 habló al respecto.

Tellez comenzó diciendo “los motivos que desencadenaron con la aprehensión de Daniel Suizer fueron por varios hechos que se registraron, entre ellos con el de una mujer que ingresó a la provincia y tras haber dado positivo en su test, nosotros tenemos un protocolo sanitario, en donde la persona que no es alcanza por el DNU pero esta persona no estaba dentro de las excepciones del DNU porque es joven y no tiene a menores a su cargo debe cumplir la cuarentena en un centro de aislamiento preventivo”.

Y siguió “en este caso lo que se le ha ofrecido era aislarla en un hotel, ella dijo que no quería y nos dijo que se iba a volver a la provincia de la que venía, se le había acompañado medio camino porque ella dio vuelta con su auto y volvió a su casa. Retrocede y vulnera el control policial y se atrincheró en su domicilio. Ella se fugó”.

“Ayer a la mañana se le informo al Juez que había una persona con Covid, es por ello que se le traslada a la mujer al aislamiento y con orden judicial, ella no está dentro de las excepciones”, manifestó.

“No hubo ningún incidente con esta mujer, ella nunca se opuso, fue muy colaborativa con el personal sanitario y policial”.

Consultado acerca sobre en qué momento aparece Daniel Siuzer, el funcionario policial indicó “Suizer fue hasta la Comisaria Cuarta y solicitó ser atendido y que se le dé explicaciones del porque se la trasladó a la mujer hasta el centro de aislamiento, se le explicó. Esta persona no quedó conforme con esto y se dirigió hasta la Jefatura de Policía donde fue atendido por una oficial y ahí dijo que iba a ir hasta la casa del Ministro de Gobierno o a la casa del Gobernador”.

“No es normal lo que él estaba pidiendo. Si él quería reclamar algo, tenía que presentarle un escrito al Juez, él sabe los pasos legales, nosotros solo cumplimos órdenes del Juez”, manifestó.

“Agredió al personal que estaba en inmediaciones a la casa del Ministro y también al que estaba apostado en la casa del Gobernador. Se lo vio muy violento al hombre y los efectivos tuvieron que reducirlo, lo tiraron al piso utilizando la mínima fuerza, producto de una caída quedó lesionado el comisario y supuestamente Suizer también. Se lo detuvo en el lugar y se lo llevó a la Comisaria jurisdiccional”, explicó.

Y siguió “después aparece en escena la doctora (Gabriela) Neme y un grupo de personas, estos querían liberarlo de manera forzosa a Suizer. Ella filmó todo, el efectivo policial también filmó la situación porque tenemos que tener pruebas de lo que estaba pasando”.

“Tras todo lo antes acontecido, el juez ordenó que vaya a la Comisaria octava, allí Suizer estaba en una oficina en principio porque había que notificarle la dirigencia procesal por las que estaba imputado. En la octava se le dejó pasar a su abogada que es la doctora Neme, el profesional que lo atendió nos dijo que estaba dentro de los parámetros normales, en ese ínterin personas fueron convocadas a la comisaria y pedían la libertad del letrado, estas personas forzaron el portón y quisieron entrar a la fuerza, la doctora Neme desde adentro con Suizer incitaban a la gente, el Juez y la Fiscal iniciarán seguro una causa contra las personas que ocasionaron desorden en el lugar. El juez fue quien ordenó que el detenido sea trasladado a la Alcaidía de varones, él a las 00 quedó alojado allí, la gente fue hasta allá y permanecieron toda la noche en el lugar y continúan hasta esta mañana. Es una situación muy violenta la que se vivió”, cerró.