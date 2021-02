Detectar la enfermedad de Alzheimer 5 años antes de que aparezcan sus primeros síntomas mentales

El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer suele basarse en una serie de exámenes psicométricos que evalúan la función cognitiva, escaneos para captar imágenes del interior del cerebro y análisis del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, estas pruebas tienen sus limitaciones. La punción lumbar para extraer muestras de del líquido cefalorraquídeo es invasiva, mientras que las imágenes cerebrales no son fiables al cien por cien. El caso es que, por estas u otras razones, a menudo a las personas con enfermedad de Alzheimer se les diagnostica esta dolencia cuando ya ha alcanzado una fase avanzada. Es necesario encontrar más marcadores previos de la dolencia y mucho más tempranos, para que los médicos puedan actuar lo antes posible. Cuando la enfermedad ya produce síntomas mentales, poco o nada puede hacerse para revertir el avance de la enfermedad, al menos con el estado actual de la ciencia médica.

Un equipo que incluye a Charles Ramassamy, Mohamed Raâfet Ben Khedher y Mohamed Haddad, los tres del Instituto Nacional de Investigación Científica (INRS) en Canadá, se propuso encontrar algún marcador muy temprano y fiable.

Y han descubierto dos de esos marcadores, detectables mediante un análisis de sangre, y que permiten hacer un seguimiento de la enfermedad desde su etapa inicial. Estos marcadores se encuentran en las vesículas extracelulares del plasma. Se las puede describir como bolsas que son liberadas por todas las células del cuerpo y que circulan por el torrente sanguíneo.

El equipo se centró específicamente en la enfermedad de Alzheimer “esporádica”, el tipo más común de la enfermedad. Deriva principalmente de la presencia del gen de susceptibilidad APOE4, la variante E4 del gen que codifica la apolipoproteína. Cinco años antes de desarrollar la enfermedad, las personas con este gen presentaban marcadores que variaron con la progresión de la enfermedad.

El estudio, titulado “Apolipoprotein E4-driven effects on inflammatory and neurotrophic factors in peripheral extracellular vesicles from cognitively impaired not demented participants converted to Alzheimer’s disease”, se ha publicado en la revista académica Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI). (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41024/detectar-la-enfermedad-de-alzheimer-5-anos-antes-de-que-aparezcan-sus-primeros-sintomas-mentales