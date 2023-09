Destacan el incremento al subsidio del servicio de transporte urbano y provincial

El director de Transporte, Pablo Córdoba, explicó sobre la actualización de los montos de los subsidios para el transporte en nuestra provincia, por parte del Gobierno de Formosa, anunciado por el gobernador, Gildo Insfrán, semanas atrás.

Precisó que fue de un 65% e incluye tanto al transporte urbano como el provincial, que son todos los que van al interior.

En este sentido, indicó que se pasa de contribuir, aproximadamente 22 millones a 33 millones mensualmente, en diferentes categorías y añadió que “el subsidio al transporte provincial es el más justo y equitativo en todo el país, porque permite que líneas que tienen poca rentabilidad, o localidades que tienen poca demanda, puedan contar con un servicio”.

Y destacó que es fundamental la presencia del Estado provincial, garantizando también un cupo seguro a las personas con discapacidad, que lo ha duplicado. “Antes eran dos butacas únicamente por servicio, hoy son cuatro, y lo administra la provincia con un sistema propio que fue creado, en forma conjunta con la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI)”, señaló en declaraciones para AGENFOR.

Siguiendo esta línea, expuso que para solicitarlo, las personas pueden hacerlo desde su teléfono, sin necesidad de trasladarse hasta la terminal, para sacar este boleto libre y gratuito, con el Certificado Único de Discapacidad (CUP).

A su vez, Córdoba subrayó que, se incrementó la asignación por cada trabajador de los servicios provinciales, es decir el monto por cada unidad, añadiendo que “esto permite que las empresas tengan un parque móvil renovado, con unidades que no excedan los diez u once años máximo, para poder prestar servicio sino, no cuentan con la asistencia económica”.

Asimismo, en lo que respecta al combustible, detalló que esto se liquida en base a los kilómetros reales, efectivamente prestados.

Además, resaltó que el Gobierno de Formosa, hace un aporte de casi 120 millones de pesos a los servicios urbanos de la ciudad Capital, destacando que “son 35 millones, a través de un convenio que se renueva periódicamente con la municipalidad” y aclaró que “en este último incremento se suma la asistencia para la compra netamente de combustible, con liquidaciones cada 15 días, previo a la rendición de cuenta de la compra ante las diferentes áreas del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas”.

Una vez validado esto, continuó explicando el funcionario que, “luego se concreta la siguiente liquidación por los restantes 42 millones, llegando así a los 84 millones de pesos más a los 35 millones, mencionados anteriormente”.

De esta manera, resumió a esta Agencia que “el Gobierno provincial supera 150 millones de pesos mensuales al transporte”, remarcando que “esta decisión la toma el gobernador Insfrán, para que el valor no impacte de manera abrupta en los ciudadanos”.

Y aclaró que “la tarifa de los servicios urbanos lo maneja el municipio, a través del Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que son el poder concedente y el Estado provincial sólo asiste con este tipo de subsidios”.

Aseveró que “si el Estado Provincial y el Nacional no intervienen en subsidiar, el pasaje de colectivo urbano saldría 780 pesos” y aseguró que “hay sectores políticos nacionales que pretenden sacarlo”.

Por eso, al finalizar instó a la comunidad a reflexionar sobre las elecciones del próximo 22 de octubre, porque “tienen que decidir entre dos sistemas, uno que subsidia y está a favor de la gente, cuidando el bolsillo de los de los usuarios, subsidiando servicios de transporte, energía eléctrica, y obviamente salud y educación pública, y otro que quiere venir a cortar y eliminar todo”.