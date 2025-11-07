Destacado disertante abordó en Formosa los “desafíos geopolíticos argentinos”

En la tarde del miércoles 5, en el Galpón “C” del Paseo Costanero de la
ciudad de Formosa, se desarrolló una conferencia titulada “Desafíos
geopolíticos argentinos ‘ser o no ser’”, donde disertó el coronel mayor
retirado Gabriel Camilli, quien es presidente del Instituto Elevan,
exdirector de la Escuela Superior de la Guerra Conjunta de la Fuerzas
Armadas.
El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Seguridad y Trabajo, impulsó esta charla con el objetivo de entender “esta
problemática de la geopolítica en el mundo actual, lo cual es un desafío”,
enfatizó el expositor, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR).
De allí el título de esta conferencia que “nos confronta, nos lleva a
preguntarnos quiénes somos y por eso, como subtítulo le puse ‘ser o no
ser’”, por cuanto abordar “estos desafíos geopolíticos nos permitirá
entender nuestro sentido como nación, qué lugar tenemos en el mundo y
cuál es el que queremos ocupar”, destacó.
La geopolítica, enunció, “es el estudio de las relaciones geográficas con el
ambiente político y territorial”, y planteó que se requiere poner en cuestión,
“en forma de intersección todo un bagaje”, abarcando en su estudio a áreas
disciplinares como, “geografía, historia, economía y política internacional”.
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge
González, señaló que este tema es “sumamente importante”, ya que trae luz
sobre algunos aspectos que consideró son relevantes como provincia,
“como por ejemplo, nuestra defensa a ultranza de nuestros recursos
hídricos”.
“Lo que significa, en ese sentido, la pelea que tenemos como provincia de
nuestro río Pilcomayo y de la presencia del Estado con una clara
orientación a defender los intereses provinciales y nacionales”, subrayó.
Por ello, resaltó esta conferencia dictada por el coronel mayor, retirado del
Ejército, Camilli, quien desempeñó el cargo de director de la Escuela de
Guerra Conjunta, además de rector de la Universidad de las Fuerzas
Armadas Argentinas.
Ponderó que se trata de “un especialista en este tipo de temas que nos
ayudó a que, ese marco referencial que tenemos en nuestras políticas
provinciales, y que, permanentemente, son impulsadas por el gobernador
Gildo Insfrán, encuentren un contexto geopolítico transcendente, tanto para
la provincia como la República Argentina y la región toda”.
Esta charla, por tanto, abrió un panorama para, a su parecer, “poder abarcar
a otros temas que también son de igual relevancia para Formosa”.
Del mismo modo, manifestó González que “nos parece muy importante
poder tener claridad sobre cuál es nuestro proceso histórico, nuestra
identidad y, fundamentalmente, ahondar en cuáles son los objetivos
estratégicos argentinos y los intereses nacionales”, entendiendo que “son
los grandes acuerdos que trascienden cualquier estructura partidaria en la
Argentina”.
De la Rosa
Por su parte, la diputada nacional electa por el Partido Justicialista, la
licenciada Graciela de la Rosa, al apreciar que fue “excelente” la
disertación, afirmó contundente que “nosotros estamos con la soberanía
nacional”.
En cuanto al eje de la geopolítica que se puso en cuestión durante la charla,
señaló que “es un tema absolutamente actual, que tenemos que saber y
estudiar”, el cual “está relacionado con la deuda externa, como un factor de
dependencia colonial que, en este momento, está sufriendo la Argentina
con respecto a acreedores externos, pero, fundamentalmente, por el
Gobierno de los Estados Unidos”.
En ese ámbito, “es una decisión geopolítica”, aseguró, cuando “el
presidente estadounidense Donald Trump dijo que iba a ayudar a la
Argentina directamente con los fondos del Tesoro de EE.UU.”. Esto es que
“necesitan a la Argentina desde el punto de vista geopolítico”, recalcó.
Evidenció entonces que se trata de “un proceso de dominación y, en el caso
de nuestro país, se está avanzando con el tema del endeudamiento externo
–que siempre dijimos- lleva a la pobreza, la exclusión y las crisis
recurrentes, pero, además, observando que vienen por los recursos
naturales”.
De la Rosa citó, en ese sentido, que el propio secretario del Tesoro de los
Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció que “esto es así y la imposición
que van a poner en ese sentido es que las empresas norteamericanas puedan
libremente, y ganando por supuesto beneficios sustanciales, explorar en
tierras y en otros recursos naturales argentinos”.
Por eso, advirtió que “es un proceso que comienza en la Argentina, pero
que tiene su origen en la enorme deuda externa”, y la consecuente
“dependencia” que ello conlleva con el país norteamericano.