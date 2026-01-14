Desmantelan el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas: “Es una atrocidad”

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) recordó que en el país

nacen unos 7000 niños por año con cardiopatías congénitas y que cerca

del 50% necesita cirugía en el primer año de vida.

Al dialogar con AGENFOR, la subsecretaria de Gestión de

Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de

Desarrollo Humano, la doctora Laura Filippini, lamentó que la gestión del

presidente Javier Milei desmantele el Programa Nacional de Cardiopatías

Congénitas (PNCC), advirtiendo sobre el grave impacto que esta decisión

tendrá en la atención de los niños y las niñas.

“Es una atrocidad”, aseveró contundente y definió a Milei como “una

persona totalmente desalmada, cruel”, al desarticular “un programa tan

importante que está traducido en la cantidad de vidas que se han salvado de

niños de todo el país”.

Para graficar lo expuesto, dijo que “de los bebés que nacen, por lo menos

dos seguro van a presentar una cardiopatía congénita, o sea que se trata de

un número muy importante”.

Además, remarcó que el PNCC “contaba con especialistas muy

renombrados, los mejores del país, donde lo primero que hizo el Gobierno

nacional fue echar a los tres médicos más importantes del programa”.

“Esa fue una primera instancia que hizo que se desarme el equipo, porque

al no tener a los que lo dirigían se desorganizó. Y después, por un decreto,

directamente se desmanteló el programa”, repudió.

El PNCC funcionaba con siete expertos que garantizaban la atención

constante, la coordinación de equipos y la derivación a los 15 centros

especializados más cercanos para todos los casos que se dieran en cualquier

punto del mapa. Esta red logró concretar alrededor de 800 procedimientos

quirúrgicos por año y atender más de 6000 notificaciones en el mismo

lapso. Además, a lo largo del tiempo sumó atención a embarazadas y

diagnóstico de cardiopatías fetales.

“Este programa permitía la detección temprana de una cardiopatía en los

niños recién nacidos o previamente también porque con la tecnología que

contamos desde hace varios años ya se la detecta durante los controles de

embarazo”, ahondó la doctora Filippini.

Además, consideró que “es quitarnos una pata importante” en cuanto a “la

guía, el seguimiento y la capacitación para nuestros profesionales de

Formosa, porque ante cualquier consulta estaban siempre al teléfono”.

“Es criminal para el sistema de salud pública del país, para todos nosotros,

porque significa dejar que todos los niños que tengan una patología

congénita se mueran, esa es la traducción de este desmantelamiento que se

hizo por un decreto”, condenó.