Desmantelan el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas: “Es una atrocidad”

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) recordó que en el país
nacen unos 7000 niños por año con cardiopatías congénitas y que cerca
del 50% necesita cirugía en el primer año de vida.
Al dialogar con AGENFOR, la subsecretaria de Gestión de
Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel del Ministerio de
Desarrollo Humano, la doctora Laura Filippini, lamentó que la gestión del
presidente Javier Milei desmantele el Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas (PNCC), advirtiendo sobre el grave impacto que esta decisión
tendrá en la atención de los niños y las niñas.
“Es una atrocidad”, aseveró contundente y definió a Milei como “una
persona totalmente desalmada, cruel”, al desarticular “un programa tan
importante que está traducido en la cantidad de vidas que se han salvado de
niños de todo el país”.
Para graficar lo expuesto, dijo que “de los bebés que nacen, por lo menos
dos seguro van a presentar una cardiopatía congénita, o sea que se trata de
un número muy importante”.
Además, remarcó que el PNCC “contaba con especialistas muy
renombrados, los mejores del país, donde lo primero que hizo el Gobierno
nacional fue echar a los tres médicos más importantes del programa”.
“Esa fue una primera instancia que hizo que se desarme el equipo, porque
al no tener a los que lo dirigían se desorganizó. Y después, por un decreto,
directamente se desmanteló el programa”, repudió.
El PNCC funcionaba con siete expertos que garantizaban la atención
constante, la coordinación de equipos y la derivación a los 15 centros
especializados más cercanos para todos los casos que se dieran en cualquier
punto del mapa. Esta red logró concretar alrededor de 800 procedimientos
quirúrgicos por año y atender más de 6000 notificaciones en el mismo
lapso. Además, a lo largo del tiempo sumó atención a embarazadas y
diagnóstico de cardiopatías fetales.
“Este programa permitía la detección temprana de una cardiopatía en los
niños recién nacidos o previamente también porque con la tecnología que
contamos desde hace varios años ya se la detecta durante los controles de
embarazo”, ahondó la doctora Filippini.
Además, consideró que “es quitarnos una pata importante” en cuanto a “la
guía, el seguimiento y la capacitación para nuestros profesionales de
Formosa, porque ante cualquier consulta estaban siempre al teléfono”.
“Es criminal para el sistema de salud pública del país, para todos nosotros,
porque significa dejar que todos los niños que tengan una patología
congénita se mueran, esa es la traducción de este desmantelamiento que se
hizo por un decreto”, condenó.