Desde Riacho He Hé llegan las primicias de melones

A través de los productores paipperos, Riacho He Hé se consolida como una de las localidades con mayores aportes al Plan Provincial Alimentario Nutrir, el Programa Soberanía Alimentaria Formoseña y Nutrifor.

Es así que a las frutas, verduras y hortalizas que son remitidas todas las semanas, ahora se suman las primicias de melones.

Así lo destacó, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el intendente riachense Rubén Solalinde, quien subrayó: “Es una gran alegría que nuevamente desde nuestra localidad haya primicias paipperas”.

Refirió que “en este caso, el productor Leonardo Benítez de la colonia Loma Hermosa está con las primeras producciones de melones”.

“Está en Formosa Capital, en el local de Soberanía Alimentaria frente al Hospital de Alta Complejidad ofreciendo sus productos a $250 el kilo”, informó el jefe comunal.

Indicó que “nos alegra porque es un productor que en pocas dimensiones logra un cultivo importante, de primicia”, ponderando que “estos primeros melones vayan a las mesas formoseñas, no a una mesa porteña o a otro lugar y cuando después recién sobre lleguen a los formoseños”.

“Nuestra premisa, desde la localidad de Riacho He Hé, entendiendo el Modelo Formoseño y el PAIPPA, es trabajar para la mesa formoseña, así como también para el Plan Alimentario Nutrir, Soberanía Alimentaria y Nutrifor”, robusteció.

Por último, resaltó que “como pueblo, Comuna y localidad, estamos muy agradecidos con el gobernador Gildo Insfrán y su equipo de Gobierno por todo el Estado presente que tenemos, ese apoyo grandísimo a las familias paipperas para que puedan día a día seguir produciendo y siendo abastecedoras de los diferentes programas, además de la gran cantidad de obras que están en construcción y las ya concretadas”.