Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que cada vez son más los casos de estafas que le salen favorable a las personas estafadas

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, Leonardo Gialluca en contacto con la AM990 habló acerca de la judicialización en un caso de estafas virtuales.

Gialluca dijo “en primer lugar separar los casos en que se da está situación y debemos decir también que los sistemas informáticos no son falibles y los delincuentes tienen una alta preparación en estafas”.

Y añadió “además están las personas que no comparten los datos y fueron víctimas de estafas virtuales. Lo primero que se debe hacer es la denuncia penal y comienza lo que corresponde hacer y lastimosamente son los menos los que responden reintegrando el dinero”.

“Después, una vez en la justicia el caso, debemos decir que los bancos tienen la obligación de que sus plataformas sean seguras y no pueden trasladar a la parte más débil que es el usuario la responsabilidad de la seguridad”, manifestó.

“En el caso puntual del caso que últimamente se resolvió hace lugar a la denuncia y ordena al banco la restitución del dinero robado y cada vez tenemos más fallos a favor de la gente estafada”, cerró.