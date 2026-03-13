Ante la reciente renuncia del presidente de la Comisión de Fomento de
Gran Guardia, el contador Lázaro Caballero, la integrante del Tribunal
Electoral Permanente (TEP) de Formosa, la doctora Sandra Moreno,
informó quién lo sucederá en el cargo.
Explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que Caballero “ya
llevaba cumplido más de la mitad del mandato”, por lo tanto, “no hay
inconvenientes en que asuma dicho cargo el presidente del Concejo
Deliberante del lugar”.
Detalló que conforme a la Ley de Municipios de Formosa N° 1028, el
reemplazo culminará con el mandato, mientras que su banca de concejal
será asumida por el suplente que le corresponda.
A su vez, aclaró que en la ciudad de Clorinda se tuvo que llamar a
elecciones porque el entonces intendente Manuel Celauro, “no había
llegado a cumplir la mitad del mandato”.
Desde el TEP explicaron quién asumirá en reemplazo de Caballero en Gran Guardia
Ante la reciente renuncia del presidente de la Comisión de Fomento de