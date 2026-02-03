Romay sobre la Copa de Desarrollo de Triatlón: “Estas competencias marcan las características de nuestras políticas públicas”

En diálogo con AGENFOR, el secretario de Deportes y Recreación

Comunitaria, Mario Romay, se refirió al exitoso despliegue que tuvo la

Copa Regional de Desarrollo World Triathlon y la X Copa Argentina de

Triatlón “Vuelta Fermoza” en el Paseo Costanero de la ciudad capital este

domingo y consideró que este tipo de competencias “marcan las

características de lo que son nuestras políticas públicas en todas las áreas”.

El funcionario presenció el evento deportivo, acompañó la presencia del

gobernador Insfrán y destacó la consagración de la formoseña Estefanía

Díaz en la categoría Elite Damas.

“Salió redondo, vino el Gobernador, unos minutos antes de lo que teníamos

previsto, y vio la parte final de Damas donde nuestra representante sacó el

primer puesto, así que espectacular para nosotros, para la organización,

para toda la gente que está atrás”, indicó.

Asimismo, consideró que este éxito consolida a Formosa como sede de este

tipo de competencias porque, recordó, también hubo un campus, en la

previa, para el que utilizaron el natatorio y la pista de atletismo.

“Pudimos poner a pleno el funcionamiento y mostrar lo que tenemos acá en

Formosa con la pileta y con la pista; y ya estamos planeando

conjuntamente con esta gente alguna competencia a futuro que tenga que

ver con esa parte, no solamente con el agua abierta sino poder hacer algún

triatlón indoor que tenga que ver con pileta, bicicleta sobre rodillos y pista

de atletismo”, anticipó.

En otro orden, Romay se refirió a las actividades que tienen previstas para

este año y dijo que “dentro de poco tenemos la Copa Malvinas, a la que

clasificó la Unión” y que tendrá lugar en la provincia el lunes 2 de abril con

“un cuadrangular espectacular por el nivel de equipos”.

“Y aparte porque la Unión va a hacer de local y porque la zanahoria, o sea

el premio que gana el torneo, está muy buena, es una plaza de la Liga

Sudamericana que empieza en octubre”, señaló.

Por último, analizó que este tipo de instancias “sirve para seguir mostrando

a Formosa como un lugar para competencias de todo tipo, que estamos

capacitados para poder realizarlo con la ayuda de absolutamente todos”.

“Acá nadie se lleva el logro solo, esto es un logro colectivo y también sirve

para empezar a promocionar a nuestros deportistas y darle el impulso que

ellos necesitan para seguir compitiendo, no solamente a nivel local sino a

nivel nacional”, cerró.