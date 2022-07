Desde el Gran Rosario se embarca el 15% del sorgo que se vende al mundo

Argentina embarca una de cada cinco toneladas del sorgo que se vende al mundo. El Up River tiene una fuerte participación en estos embarques, siendo el segundo nodo portuario exportador de sorgo del mundo. Récord de ingreso de camiones en junio.

ROSARIO (NAP) La Argentina como país exportador de cerca del 20% del sorgo al mundo, es importante destacar el peso que tiene el Up River en la logística sorguera argentina. Más de 1,72 Mt de sorgo fueron exportadas por los puertos del Gran Rosario en la campaña pasada. Con un comercio mundial de 11,55 Mt en ese año comercial, el Up River protagoniza el 15% de las exportaciones mundiales de sorgo. El Up River acumuló más exportaciones de sorgo que todos los puertos de Australia juntos. Esto es relevante en vista de que el país oceánico es el tercer exportador mundial de sorgo, por detrás de Estados Unidos y Argentina. En este sentido, los puertos australianos embarcaron 1,68 Mt conjuntamente en la campaña anterior. El nodo portuario del Gran Rosario emerge entonces como el segundo nodo que más embarca sorgo en el mundo, sólo por detrás de Houston-Galveston, en los Estados Unidos. En este importante nodo de Texas embarcó 5,4 Mt en la campaña anterior, cerca del 47% de las exportaciones globales de sorgo. Argentina exporta más de 1,7 millones de toneladas de sorgo. El grueso de los ingresos de camiones del Up River se concentra entre los meses de abril y septiembre de cada año. Luego de la robusta cosecha pasada, la campaña actual 2021/22, iniciada en marzo de este año, viene con novedades positivas. Los meses de mayo y junio se mostraron con robustos ingresos de camiones al Gran Rosario. De hecho, el mes pasado fue el mes de mayor ingreso de camiones al Up River desde junio del 2013. El año pasado se transportaron apenas 16.279 toneladas de sorgo por tren, mayoritariamente por la línea Belgrano, al mismo tiempo que no se registra transporte de sorgo por barcaza. Consecuentemente, el camión se lleva prácticamente la totalidad de la logística del sorgo argentino(Noticias AgroPecuarias)