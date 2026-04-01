DESDE EL CEC-FORMOSA CELEBRAN AUMENTO SALARIAL PARA EL SECTOR

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó un aumento salarial del cinco por ciento hasta junio, que se pagará en forma escalonada. El acuerdo se selló en el marco de las negociaciones paritarias con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

El anuncio realizado a nivel nacional fue ratificado por el secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Anibal Alarcón, quien celebró además el pago de un bono de ciento veinte mil pesos para los trabajadores mercantiles de todas las ramas de la actividad.

Según precisó el titular del CEC-Formosa: “el incremento se aplicará en cuotas, que serán de dos por ciento en abril, de 1,5 en mayo y de otro 1,5 en junio. Esto se acordó sobre la base del convenio de diciembre del 2025, que estableció la incorporación al básico en abril de las sumas fijas no remunerativas de 40.000 y 60.000 pesos, que se pagaban por separado”.

Recalcó que “el sindicato mercantil intentará monitorear de cerca la situación económica, ante cualquier ajuste para que los ingresos de los trabajadores no queden todavía más rezagados frente a la inflación”.

Por su parte, el histórico dirigente mercantil Armando Cavalieri sostuvo que “acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil”, además de bregar por una “previsibilidad necesaria”, ante los ajustes de precios.

De esta forma, con la suba del dos por ciento salarial de abril, el próximo mes el sueldo básico para los empleados del sector será de casi 180.000 pesos. No obstante, los valores refieren al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extra. Tampoco se contempla el refuerzo extraordinario de 120.000 pesos.

Fallo histórico

Alarcón también celebró que “la justicia federal argentina dictara recientemente una medida cautelar histórica a favor de Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), dejando sin efecto la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802.

Al respecto, aclaró que “este fallo dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, suspende artículos de la reforma laboral en los convenios del gremio”.

“La medida – señaló- garantiza la continuidad de aportes y contribuciones sindicales, manteniéndose la obligatoriedad de retener y depositar las contribuciones solidarias, incluyendo el artículo 100 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75”.

El titular del CEC-Formosa consideró finalmente que “este freno judicial representa una victoria importante para el sindicato más numeroso del país frente a las reformas laborales que buscaban limitar los aportes sindicales”.