Desde el 16 de septiembre se empezará a capacitar con la BUP a las autoridades de mesa para las elecciones de octubre

Luego de que quedara oficializada la Boleta Única Papel (BUP) y la última

prueba de impresión autorizada, revisada, controlada y firmada por todos

los partidos políticos y agrupaciones que participarán en las elecciones del

26 de octubre, el juez federal de Formosa con competencia electoral, el

doctor Pablo Morán, fue consultado sobre las capacitaciones de la BUP.

En ese sentido, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias

Formosa (AGENFOR) señaló que desde el próximo 16 de septiembre se

comenzará a realizar esto en los Salones de Usos Múltiples (SUM) de las

escuelas de la provincia de Formosa.

Esto se hará, confirmó Morán, “por toda la ciudad capital, no solo en el

centro, sino también visitando los barrios; y después por todo el interior de

la provincia a lo largo de Ruta Nacional N° 81, 86 y también en la zona de

El Colorado”.

Es decir que se recorrerá “las principales ciudades y pueblos, y donde se

reunirá a las directoras y los directores de los diferentes establecimientos

educativos, quienes serán los delegados judiciales”.

Asimismo, se convocará “a las autoridades de mesa que les haya llegado el

telegrama para poder firmarles que hicieron la capacitación y poder cobrar

el plus así llegan a 80 mil pesos como viático, esto es, remuneración por el

trabajo que harán en la jornada de votación”, pormenorizó.

El doctor Morán, en ese punto, convocó a que se anoten todos aquellos que

quieran ser autoridades de mesa, para eso, en la Cámara Nacional Electoral

hay un link: https://www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa/

Por otro lado, precisó que hay cartelería preparada en los idiomas de los

pueblos originarios que habitan en la provincia de Formosa: guaraní, wichí,

qom y pilagá, “que se repartirá a las escuelas, así como en los distintos

establecimientos cercanos a los centros de votación de acuerdo a la etnia

que habita en esa zona”.

E hizo notar que el Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de

Formosa “nos ha facilitado los traductores e impreso todo ese material

gráfico”.

Finalmente, recordó que en la BUP de la provincia de Formosa tiene cinco

columnas que indican las cinco agrupaciones (son cuatro alianzas y un

partido que va solo), lo que representa “la oferta electoral que tendrán los

formoseños para elegir dos diputados o diputadas nacionales para estas

elecciones del 26 de octubre”.