Desde el 16 de septiembre se empezará a capacitar con la BUP a las autoridades de mesa para las elecciones de octubre

Luego de que quedara oficializada la Boleta Única Papel (BUP) y la última
prueba de impresión autorizada, revisada, controlada y firmada por todos
los partidos políticos y agrupaciones que participarán en las elecciones del
26 de octubre, el juez federal de Formosa con competencia electoral, el
doctor Pablo Morán, fue consultado sobre las capacitaciones de la BUP.
En ese sentido, en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias
Formosa (AGENFOR) señaló que desde el próximo 16 de septiembre se
comenzará a realizar esto en los Salones de Usos Múltiples (SUM) de las
escuelas de la provincia de Formosa.
Esto se hará, confirmó Morán, “por toda la ciudad capital, no solo en el
centro, sino también visitando los barrios; y después por todo el interior de
la provincia a lo largo de Ruta Nacional N° 81, 86 y también en la zona de
El Colorado”.
Es decir que se recorrerá “las principales ciudades y pueblos, y donde se
reunirá a las directoras y los directores de los diferentes establecimientos
educativos, quienes serán los delegados judiciales”.
Asimismo, se convocará “a las autoridades de mesa que les haya llegado el
telegrama para poder firmarles que hicieron la capacitación y poder cobrar
el plus así llegan a 80 mil pesos como viático, esto es, remuneración por el
trabajo que harán en la jornada de votación”, pormenorizó.
El doctor Morán, en ese punto, convocó a que se anoten todos aquellos que
quieran ser autoridades de mesa, para eso, en la Cámara Nacional Electoral
hay un link: https://www.padron.gob.ar/cne_autoridadesdemesa/
Por otro lado, precisó que hay cartelería preparada en los idiomas de los
pueblos originarios que habitan en la provincia de Formosa: guaraní, wichí,
qom y pilagá, “que se repartirá a las escuelas, así como en los distintos
establecimientos cercanos a los centros de votación de acuerdo a la etnia
que habita en esa zona”.
E hizo notar que el Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de
Formosa “nos ha facilitado los traductores e impreso todo ese material
gráfico”.
Finalmente, recordó que en la BUP de la provincia de Formosa tiene cinco
columnas que indican las cinco agrupaciones (son cuatro alianzas y un
partido que va solo), lo que representa “la oferta electoral que tendrán los
formoseños para elegir dos diputados o diputadas nacionales para estas
elecciones del 26 de octubre”.