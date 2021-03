Descubren los detalles del asesinato del faraón Seqenenre-Taa-II

El fara贸n Seqenenre-Taa-II gobern贸 brevemente en el sur de Egipto durante la ocupaci贸n del pa铆s por los hicsos, una dinast铆a for谩nea que mantuvo el poder en el reino durante aproximadamente un siglo (entre el 1650 y el 1550 a.C. m谩s o menos). En su intento de expulsar a los hicsos, Seqenenre-Taa-II fue asesinado. Los estudiosos han debatido la naturaleza exacta de la muerte del fara贸n desde que su momia fue descubierta y estudiada por primera vez en la d茅cada de 1880.

Estos y otros ex谩menes posteriores, incluyendo un an谩lisis mediante rayos X en la d茅cada de 1960, indicaron que el fara贸n hab铆a sufrido varias lesiones graves en la cabeza, pero ninguna otra herida en su cuerpo. La teor铆a predominante, basada en las pruebas disponibles, era que el rey hab铆a sido capturado en batalla y ejecutado despu茅s, posiblemente por el propio rey hicso. Otros investigadores sugirieron que fue asesinado mientras dorm铆a, a ra铆z de una conspiraci贸n en el palacio.

Por otra parte, el mal estado de la momia sugiri贸 en su d铆a que el embalsamamiento se hab铆a realizado de forma precipitada y precaria, lejos del laboratorio de momificaci贸n de la realeza.

Sin embargo, unos recientes escaneos de los restos momificados de Seqenenre mediante tomograf铆a computerizada han revelado nuevos detalles sobre sus lesiones en la cabeza, incluidas lesiones no detectadas anteriormente que los embalsamadores lograron ocultar h谩bilmente.

El equipo de Sahar Saleem, experta en paleorradiolog铆a y profesora de radiolog铆a de la Universidad de El Cairo en Egipto, ofrece una novedosa interpretaci贸n de los acontecimientos anteriores y posteriores a la muerte del fara贸n basada en las im谩genes de rayos X procesadas por ordenador: Efectivamente, Seqenenre hab铆a sido capturado en el campo de batalla, pero le ataron las manos a la espalda, impidi茅ndole as铆 defenderse de las agresiones a las que luego fue sometido.

Los escaneos de tomograf铆a computerizada, combinados con otras pruebas, indican que la ejecuci贸n fue llevada a cabo por m煤ltiples atacantes, lo que los cient铆ficos han confirmado estudiando cinco armas diferentes de los hicsos que eran capaces de causar heridas de los mismos tipos que las existentes en el fara贸n.

“En una ejecuci贸n normal de un prisionero atado, es previsible que un solo verdugo propine los golpes, quiz谩 desde diferentes 谩ngulos pero no con diferentes armas”, explica Saleem en referencia a las costumbres de la 茅poca. “La muerte de Seqenenre fue m谩s bien una ejecuci贸n ceremonial”.

El examen por tomograf铆a computerizada tambi茅n permiti贸 determinar que Seqenenre ten铆a unos 40 a帽os cuando falleci贸. Esta es la estimaci贸n m谩s precisa realizada hasta la fecha.

Adem谩s, esos escaneos revelaron importantes detalles sobre la momificaci贸n del cuerpo de Seqenenre. Por ejemplo, los embalsamadores utilizaron un sofisticado m茅todo para ocultar las heridas de la cabeza del fara贸n bajo una capa de material de embalsamamiento que funcionaba de forma similar a los rellenos utilizados en la cirug铆a pl谩stica moderna. Esto implicar铆a que la momificaci贸n tuvo lugar en un verdadero laboratorio de momificaci贸n y no en un lugar mal equipado, como se hab铆a interpretado anteriormente.

El estudio, titulado 鈥淐omputed Tomography Study of the Mummy of King Seqenenre Taa II: New Insights Into His Violent Death鈥, se ha publicado en la revista acad茅mica Frontiers in Medicine. (Fuente: NCYT de Amazings)

