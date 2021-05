Descubren al Menefeeceratops sealeyi, un dinosaurio predecesor del famoso Triceratops

Un dinosaurio con cuernos recientemente descrito a fondo y que vivió en Nuevo México hace 82 millones de años, es una de las primeras especies conocidas de ceratópsidos, un grupo carismático de dinosaurios con cuernos.

La investigación la ha realizado un equipo que incluye a Steven Jasinski y Peter Dodson, ambos de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, así como Sebastian Dalman, Spencer Lucas y Asher Lichtig, los tres del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México en Estados Unidos.

El descubrimiento aporta datos nuevos y reveladores sobre la subfamilia de dinosaurios astados centrosaurinos, de la que se cree que el Menefeeceratops sealeyi es el miembro más antiguo. Sus restos fósiles ofrecen una imagen más clara de la trayectoria evolutiva del grupo antes de que se extinguiera a finales del Cretácico.

El espécimen fósil de la nueva especie, que incluye múltiples huesos de un solo individuo, fue descubierto originalmente en 1996 por Paul Sealey, del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, en rocas del Cretácico de la Formación Menefee en el noroeste de Nuevo México. Una expedición enviada por ese museo recogió el espécimen. Tom Williamson, del mismo museo, hizo una descripción científica breve de él al año siguiente. Esa descripción, y en especial las recientes investigaciones sobre otros dinosaurios ceratópsidos y la posterior preparación del espécimen aportaron pistas clave sobre estos fósiles.

Basándose en las evidencias acumuladas, los autores del nuevo estudio han determinado que los fósiles representan una nueva especie. El nombre del género Menefeeceratops hace referencia a la formación rocosa en la que fue descubierto, la Formación Menefee, y al grupo del que forma parte la especie, Ceratopsidae. El nombre de la especie sealeyi es en homenaje a Sealey, que desenterró el espécimen.

El Menefeeceratops está relacionado con el Triceratops, otro dinosaurio ceratópsido, aunque es anterior a él. El Menefeeceratops era un miembro relativamente pequeño del grupo, ya que medía entre 4 y 5 metros de largo, en comparación con el Triceratops, que podía llegar a medir hasta 9 metros.

Los dinosaurios con cuernos eran por regla general grandes herbívoros parecidos a los rinocerontes que probablemente vivían en manadas. Eran miembros importantes de los ecosistemas del Cretácico Superior en América del Norte.

Los investigadores han publicado los detalles de su hallazgo en la revista académica PalZ (Paläontologische Zeitschrift), bajo el título de “The oldest centrosaurine: a new ceratopsid dinosaur (Dinosauria: Ceratopsidae) from the Allison Member of the Menefee Formation (Upper Cretaceous, early Campanian), northwestern New Mexico, USA”. (Fuente: NCYT de Amazings)

https://noticiasdelaciencia.com/art/41738/descubren-al-menefeeceratops-sealeyi-un-dinosaurio-predecesor-del-famoso-triceratops